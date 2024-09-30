ВСУ знают, как противостоять: к чему готовится враг на Запорожском направлении

Враг на Запорожской области продолжает террор мирного населения, активно использует авиацию. а именно КАБы. Однако пока подготовка к наступательным действиям оккупантов не фиксируется.

Россияне готовятся только к штурмовым действиям. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что для этого противник готовит группы и получает определенный вид техники.

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К чему готовится враг на Запорожском направлении

Спикер рассказал, что российская группировка "Днепр", которая действует на Запорожском направлении, является едва ли не самой большой группировкой среди военных организмов оккупационных войск России на территории Украины. Некоторые подразделения, в частности из этой группировки, перешли в Курскую область.

Кардинально это не повлияло на количество личного состава или техники, но накопления ресурса для наступательных действий нет,

– подчеркнул Братчук.

По словам спикера, враг на Запорожском направлении на определенных локациях готовится к штурмовым действиям, чтобы на определенных направлениях увеличить свою интенсивность. Для этого россияне готовят штурмовые группы, получают автомобильную технику, в частности багги.

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Кроме того, оккупанты осуществляют террор именно авиационной компонентой, чтобы уничтожить как можно больше мирного населения. Управляемые авиационные бомбы долетают и в Запорожье.

"К сожалению, КАБы мы сбивать сегодня не можем. Однако есть другие "рецепты", ВСУ знают, как противостоять. Осталось только "испечь пирожки", чтобы враг их получил и этих КАБов стало меньше", – отметил Братчук.

К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что россияне могут усиливать Запорожское направление для обороны, чтобы выдержать удары украинских военных. Именно поэтому они активизировали обстрелы Запорожья.