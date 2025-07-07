За три года такого не было: Россия планирует все лето штурмовать на Запорожье

Военные отмечают, что на Запорожском направлении ситуация становится тяжелее, чем была предыдущие годы. Вероятно, Россия собирается все лето проводить штурмы на этом участке фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя командира батальона 65 отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest в эфире "Эспрессо".

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Как враг действует на Запорожье

Forest рассказал, что полностью на всей линии разграничения Запорожской области россияне проводят штурмовые действия малыми группами по 3 – 4 человека без задействования техники. В некоторых случаях – только багги или мотоциклы.

По сравнению с 2022 – 2023 годами, конечно, 2025 более-менее мощно насыщен штурмовыми действиями. У нас такого за 3 года не было,

– рассказал военный.

Он отметил рост интенсивности штурмовых действий. Также враг больше применяет FPV-дронов и разведывательных БпЛА, есть и многочисленные поражения артиллерией.

"Труднее, потому что противник развивается", – рассказал Forest.

По его словам, российская армия получила задачу – выйти на Мариупольскую трассу, потом перебить логистическое обеспечение на Донецк, Орехов, выйти на Каменское, в дальнейшем – на Камышеваху.

У противника такие задачи стоят. И противник, я так понимаю, все лето будет проводить эти штурмовые действия,

– подытожил военнослужащий.

Напомним, что за минувшие сутки на Гуляйпольском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ вблизи Малиновки.