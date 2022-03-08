Ситуация напряженная, но враг не продвинулся, – Старух о ситуации в Запорожье
Источник:телеканал "Рада"
В Запорожской ситуации из-за агрессора напряженная ситуация. Однако, заверил глава ОВА, врагу не удалось продвинуться. Бои вели в районе городов Пологи и Гуляйполе.
Из Гуляйполя, говорит Старух, удалось выбить врага. Однако ситуация постоянно меняется и города переходят "из рук в руки".
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У нас заработала модель эвакуации, – Старух
Также отметил глава ОВА, из Гуляйполя удалось эвакуировать в Запорожье около 100 детей. Им предоставляется вся необходимая помощь.
У нас, я уверен, заработала вся необходимая модель эвакуации. Будем пытаться вывозить женщин и детей, пожилых – сколько сможем,
– добавил Старух.
Что касается Запорожья, то здесь ситуация – стабильная. Город готовится дать отпор врагу, строятся фортификационные сооружения. В Мелитополе и Токмаке, временно под контролем россиян, прошли проукраинские митинги. Общины, заверил Старух, самоорганизуются и помогают друг другу.
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