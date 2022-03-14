"Ситуация напряженная, враг обстреливает позиции": ролик с передовой с украинскими защитниками

На передовой в Луганской и Донецкой областях сняли ролик с ВСУ. Защитники рассказали, что ситуация остается напряженной, враг обстреливает позиции.

Несмотря на длительное наступление оккупантов украинские военные говорят, что боевой дух у них – на высоком уровне. И врага они обязательно уничтожают, сообщает 24 канал.

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"Враг неоднократно обстреливает наши позиции, но мы держимся мужественно и предоставляем адекватный ответ противнику. Если есть возможность, работаем, смещаем технику противника... настроение – отличное. Хотим, чтобы как можно быстрее закончилась эта война. Хотим как можно быстрее изгнать противника с нашей земли. Ну и боевой дух на высоком уровне", – говорит военный Игорь.

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"В последние дни удалось прорвать колонну противника... Вся пехота, которая была в колонне, просто выбежала и начала убегать... Цель только одна – одержать победу в этой войне", – рассказывает защитник Тарас.

"Подбили танк, подбили бронемашину. То есть дали им понять, что здесь – не так уж и просто, как они думают... здесь (у защитников – 24 канал) – все нормально. Живы, здоровы. А освобождать мы будем, потому что это – наша земля. И нашим детям здесь жить, не им. Если им здесь что-то не нравится, собрали манатки – и на Россию. А это Украина", – отмечает воин Руслан.

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