"Ситуация невеселая": в Киеве сегодня возможны отключения в светло-серой зоне
Источник:Сергей Коваленко
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что в Киеве снова ограничивают потребление электроэнергии. Из-за этого уже 1 июня возможны отключения абонентов в светло-серой зоне.
В то же время графики отключений будут применять и 2 июня. Они будут действовать ночью и вечером.
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Отключение света
Сергей Коваленко рассказал, что 2 июня для Киева потребление ограничивают на четверть. По указанию Укрэнерго, графики будут работать двумя слотами – с 00:00 до 05:00 и с 18:00 до 24:00. То есть свет должен быть с 05:01 до 17:59.
Однако изменения также коснулись и вечера 1 июня.
Сегодня отключение продлили на час – до 24:00. Лимиты увеличили с 23% до 33%, поэтому возможны отключения в светло-серой зоне,
– указал гендиректор YASNO.
То есть, если в этот период украинцы будут превышать лимиты потребления, то будут действовать графики отключения.
"Скажу честно, ситуация невеселая. И это только выходные", – констатировал Коваленко.
Почему на отключение влияет погода
- В Укрэнерго объяснили, что в 2022 году солнечные электростанции занимали около 5% от общего объема генерации в Украине. Сейчас же их доля выросла. Причиной этого являются российские атаки – доля других средств генерации упала.
- Сейчас украинские ТЭС имеют вдвое меньше мощностей, гидроэлектростанции предоставляют меньше энергии, поскольку половодье скоро закончится, на АЭС началась ремонтная компания, чтобы подготовить их к зиме.
- Соответственно, на работу солнечных электростанций очень влияет погода. В частности, дождевые облака вообще сводят генерацию солнечной панели на нет. Кроме этого, сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже.
- В Укрэнерго констатировали, что в ближайшее время украинцам придется привыкнуть к графикам отключений.