Ситуация на Николаевщине: ВСУ держат позиции, враг беспощадно бьет системами залпового огня

Вооруженные Силы Украины в Херсонской и Николаевской областях крепко держат позиции вдоль линии столкновения. Однако враги пытаются запугать украинцев и бьют по частным домам людей.

Именно поэтому враг 10 мая снова атаковал Николаевщину. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Оккупанты бьют ракетами, потому что осознают нашу несокрушимость

Наши подразделения на Херсонщине и в Николаевской области, вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток,

– сообщило командование.

Российские оккупанты осознали распределение сил и несокрушимость нашего народа. Именно поэтому они:

пытаются запугать людей;

покрывают Николаевское направление системами залпового огня и пытаются в очередной раз поразить запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия.

"Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов (Николаевщины – 24 канал). Информации о пострадавших нет", – пояснили в ОК "Юг".

Кроме того, враги Херсонской области дважды использовали беспилотники "Орлан-10", однако наши бойцы их сбили.

На Юге ВСУ уничтожили почти сотню врагов

В целом нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск за сутки нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях,

– сообщили в ОК "Юг".

Кроме того, российские оккупанты потеряли:

79 российских оккупантов;

12 единиц техники, среди которых кроме БПЛА – гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

Какая ситуация в Николаевской и Херсонской областях

Ночью на 10 мая российские военные снова обстреляли гражданскую инфраструктуру окрестностей Николаева. По данным военной комендатуры города, они использовали "Ураганы" – это реактивные системы залпового огня. Атаку вели с временно оккупированной Херсонщины. Информации о пострадавших нет.

9 мая оккупанты агрессивно атаковали Николаевщину. К сожалению, в результате атак врага 15 взрослых получили ранения. Их госпитализировали. По состоянию на 10 мая в больницах области находятся 163 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов по области.

На территории временно оккупированной Херсонской области враги столкнулись с активным сопротивлением людей, которые выходят на проукраинские митинги. Именно поэтому идея оккупантов с "референдумом" в Херсоне провалилась. Теперь Россия хочет присоединить область к Крыму.

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