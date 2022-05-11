Ситуация на Николаевщине: ВСУ держат позиции, враг беспощадно бьет системами залпового огня

11 мая 2022 , 00:57
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Вооруженные Силы Украины в Херсонской и Николаевской областях крепко держат позиции вдоль линии столкновения. Однако враги пытаются запугать украинцев и бьют по частным домам людей.

Именно поэтому враг 10 мая снова атаковал Николаевщину. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Оккупанты бьют ракетами, потому что осознают нашу несокрушимость

Наши подразделения на Херсонщине и в Николаевской области, вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток,
– сообщило командование.

Российские оккупанты осознали распределение сил и несокрушимость нашего народа. Именно поэтому они:

  • пытаются запугать людей;
  • покрывают Николаевское направление системами залпового огня и пытаются в очередной раз поразить запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия.

"Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов (Николаевщины – 24 канал). Информации о пострадавших нет", – пояснили в ОК "Юг".

Кроме того, враги Херсонской области дважды использовали беспилотники "Орлан-10", однако наши бойцы их сбили.

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В целом нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск за сутки нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях,
– сообщили в ОК "Юг".

Кроме того, российские оккупанты потеряли:

  • 79 российских оккупантов;
  • 12 единиц техники, среди которых кроме БПЛА – гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

Какая ситуация в Николаевской и Херсонской областях

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Автор: Діана Квасневська