Саме так ворог 10 травня знову атакував Миколаївщину. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".
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Окупанти гатять ракетами, бо усвідомлюють нашу незламність
Наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині, вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід,
– повідомило командування.
Російські окупанти усвідомили розподіл сил і незламність нашого народу. Саме тому вони:
- намагаються залякати людей;
- вкривають Миколаївський напрямок системами залпового вогню та намагаються вчергове вразити забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії.
"Пошкоджено приватні обійстя, сільськогосподарські об'єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів (Миколаївщини – 24 канал). Інформації про постраждалих немає", – пояснили в ОК "Південь".
Окрім того, вороги на Херсонщині двічі використали безпілотник "Орлан-10", проте наші бійці їх збили.