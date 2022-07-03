На Сумщине 50 прилетов, ракеты по Одесчине: как прошли сутки в регионах

Враги били по приграничным районам Сумщины, а также сбрасывали бомбы на Змеиный. Самое ожесточенное место на фронте – возле Лисичанска. Там россияне пытаются закрепиться.

Об этом рассказали в Офисе Президента. Информацию передали из местных военных администраций.

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По Сумщине – более 50 "прилетов"

Россияне били из минометов по приграничным районам области – зафиксировано более 30 "прилетов". Жертв и значительных разрушений нет. Утром минометные обстрелы продолжились – еще 20 прилетов. В настоящее время всю информацию уточняют.

На Днепропетровщине попали по дачным домам

В Днепропетровской области под огнем врага снова оказалась Зеленодольская община. Снаряды попали в дачные дома в Зеленодольске, три дома – разрушены, один – поврежден.

Россияне снова сбрасывали бомбы на Змеиный

Вражеские бомбардировщики Су-24, под прикрытием истребителя Су-30, нанесли 2 бомбовых удара по острову Змеиный. Впоследствии российская армия выпустила ракету Х-31 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Она попала в хозяйственное здание базы отдыха.

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Продолжаются обстрелы Харькова

Под ежедневными обстрелами и Харьков. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Также боеприпас попал в частное домовладение, пострадала владелица, ее доставили в больницу.

В Луганской области армия агрессора пытается закрепиться в Лисичанске

На протяжении ночи россияне обстреливали Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы. Всего 4 раненых.

В Луганской области армия агрессора хочет закрепиться в районе Лисичанска. Врагам наносят большие потери, однако они и дальше продвигаются. В городе горели многоэтажки, магазины, ТЦ.

В Донецкой области под обстрелами вся линия столкновения

В Донецкой области россияне обстреливали Славянск, один человек погиб. Также враги сбросили С300 на Доброполье: 2 погибших, 3 раненых. По десятку населенных пунктов российские военные били из стрелкового оружия, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Трое гражданских погибли, шесть ранены.

Какая ситуация в Херсонской и Николаевской областях

В Николаевской области продолжались обстрелы в Березнеговатской и Широковской общинах. Вражеские снаряды попали по домохозяйствам, водонапорной башне, фермерскому хозяйству. В Первомайском обстрелы повредили спортивный зал в клубе, школьную столовую, недостроенную 4-этажку. В селе Луч погиб человек.

В Херсонской области – обстрелы и взрывы в Бериславском и Каховском районах. Местные жители говорят, что из-за боевых действий много пожаров в лесах и на полях с пшеницей. Трудно провести жатву, ведь постоянно идут бои.

В Херсоне активно работают партизаны. На улицах появляется все больше патриотических открыток.

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Где ночь прошла относительно спокойно:

на Волыни,

на Закарпатье,

в Ровненской области,

в Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Винницкой,

Запорожской,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Кировоградской,

Черкасской областях,

на Полтавщине,

Черниговщине,

Житомирщине,

в Киевской области.

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