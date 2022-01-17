Ситуация очень серьезная, – Шольц об угрозе нападения России

Германия ждет от России шагов по снижению напряженности у Украины. Однако пока Берлин не может озвучить конкретные шаги в случае вторжения Москвы.

Любое военное вмешательство и угроза целостности Украины будет иметь высокую цену. Это четкий сигнал от Германии и союзников ЕС и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Ожидания Германии

Политик подчеркнул, что ожидает от Москвы явных усилий по смягчению кризиса. Например, восстановление нормандского формата. Шольц назвал сложившуюся ситуацию очень серьезной.

Сейчас речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы до военного вмешательства не дошло,

– сказал канцлер.

Заметим, последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась еще в декабре 2019 года. Все стороны готовы к возобновлению переговоров, кроме России. Москва блокирует процесс. Пока разговоры происходят только на уровне министров и советников.

Например, такая встреча состоялась 6 января и длилась 4,5 часа в Москве. Там присутствовали представители Франции, Германии и России, однако с Украины не было никого.

Что известно об угрозе нападения России

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Украинская разведка подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

В конце 2021 года СНБО не видел большой опасности со стороны страны-агрессора. Правда, в январе Москва начала военные учения в приграничных у Украины областях. Америка выразила беспокойство и стала требовать объяснений.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину. Например, могут напасть под предлогом "попытки госпереворота".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских военных у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

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