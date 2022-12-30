В Одесской ОВА рассказали, какой будет ситуация со светом в праздники

В настоящее время более 400 тысяч одесситов остаются без электроснабжения. Энергетики продолжают работать, чтобы на праздники подать свет в дома.

Конечно, главное – это запитать критическую инфраструктуру. Об этом 24 канала сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Конечно, пользуемся альтернативными источниками электроэнергии. Прежде всего, это генераторы. Мы были готовы, соответствующие сценарии отрабатывались,

– сказал Братчук.

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Какая ситуация в Одесской области

29 декабря враг нанес массированную ракетную атаку по Украине. В частности, изрядно пострадала Одесская область. Было попадание в энергообъект, последствия достаточно значительны.

Еще не до конца пришли в себя после удара 10 декабря, но враг пытается добить нашу инфраструктуру. Впрочем, 21 вражескую ракету уничтожили над Одесской областью. Это достаточно весомый показатель и для ПВО, и для нашего региона,

– заметил представитель Одесской ОВА.

30 декабря в Одессе не будет работать городской электротранспорт. Братчук сообщил, что такое решение было принято еще вчера, как только раздался сигнал воздушной тревоги. Оно позволило снизить нагрузку на электросети. В регионе начались экстренные отключения, которые помогли удержать ситуацию.

Экстренные отключения применяются и дальше. Аварийные работы продолжаются и будут продолжаться столько, сколько нужно,

– сказал Братчук.

В Одесской ОВА заверили, что на новогодние и рождественские праздники постараются подать электроэнергию в дома одесситов. Но, несомненно, угроза ракетных ударов остается. Братчук отметил, что сейчас дознается информация в Черном море. Вчера россияне отстрелялись, поэтому пойдут во временно оккупированный Севастополь, чтобы пополнить боекомплект. Но это не значит, что не будет действовать вражеская авиация.

"Главное, что присутствует чувство единства у одесситов. Я не вижу отчаяния и паники. Неприятная ситуация, люди, конечно, немного нервничают, будем откровенны. Но с другой стороны, зная одесситов, я уверен: если бы сказали сейчас уже накрывать праздничные столы – за 5 минут вся Дерибасовская была бы в напитках и блюдах", – убежден представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

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