Ракетная атака по Одесской области не удалась – украинская ПВО сработала на отлично

Российские оккупанты 14 сентября пытались атаковать Одесскую область. Впрочем, им это не удалось.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг", информирует 24 канал. Таким образом, это в очередной раз доказывает, что украинская ПВО работает отлично.

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Ракетная атака по Одесской области не удалась

Во время активности вражеской авиации в небе над морем, близ Одесской области силами противовоздушной обороны предотвращена ракетная атака по региону.

Но не теряем бдительности. Коварство врага неисчерпаемо. Сигналы воздушной тревоги не игнорируйте,

– отметили в ОК "Юг".

Кстати, глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что атака врага была зафиксирована во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и посетивших одесский порт глав МИД Ирландии и Литвы.

Сам же Кулеба заявил, что 14 сентября их дважды застала сирена воздушной тревоги:

"Впервые – на корабле, который мы осматривали, во второй раз – в здании порта", – сказал министр.

Атака россиян на Одесскую область

Ранее оккупанты атаковали ракетами Одесскую область. Били из временно оккупированного Крыма. Россияне выпустили по области ракеты типа "Оникс". Одну такую боеголовку удалось уничтожить силам ПВО. Вторая ракета попала в открытую местность.

Кроме того, в конце августа Одесская область также попала под вражеский обстрел – по территорию области россияне выпустили 5 ракет типа "Калибр", две из них смогли сбить силы ПВО.

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