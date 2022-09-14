Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", інформує 24 канал. Таким чином це вкотре доводить, що українська ППО працює відмінно.

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Ракетна атака по Одещині не вдалася

Під час активності ворожої авіації в небі над морем, поблизу Одещини, силами протиповітряної оборони упереджено ракетну атаку по регіону.

Але не втрачаємо пильності. Підступність ворога невичерпна. Сигнали повітряної тривоги не ігноруйте,

– зазначили в ОК "Південь".

До речі, голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що атака ворога була зафіксована під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глав МЗС Ірландії та Литви, які відвідали одеський порт.

Сам же Кулеба заявив, що 14 вересня їх двічі застала сирена повітряної тривоги:

"Вперше – на кораблі, який ми оглядали, вдруге – у будівлі порту", – сказав міністр.

Атака росіян на Одещину

Раніше окупанти атакували ракетами Одещину. Били з тимчасово окупованого Криму. Росіяни випустили по області ракети типу "Онікс". Одну таку боєголовку вдалось знищити силам ППО. Друга ракета влучила у відкриту місцевість.

Крім того, наприкінці серпня Одещина також потрапила під ворожий обстріл – на територію області росіяни випустили 5 ракет типу "Калібр", дві з них змогли збити сили ППО.

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