Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и психолог Лариса Волошина, отметив, как меняется отношение жителей Крыма к оккупационным властям из-за сегодняшней ситуации на полуострове. Речь идет даже о тех, кто раньше был настроен пророссийски.

Что происходит в оккупированном Крыму?

Волошина отметила, что на оккупированном полуострове крымскотатарский народ является проукраинским. Он четко понимает, что Крым – это их земля, и они могут быть на ней хозяевами только при Украине. Также в Крыму много украинцев. На днях там снова арестовали пожилого мужчину, который делал пожертвования ВСУ.

Поэтому оккупационная машина держится не на российских военных, которых в Крыму около 12–15 тысяч. Она держится на чиновниках-коллаборационистах, на завезенных сотрудниках ФСБ и т. п. Когда все они начнут оттуда исчезать, в Крыму останутся наши люди, которые, возможно, будут встречать нашу армию под украинскими флагами в местных советах,

– предположила журналистка.

Кроме того, по ее словам, Крым сильно отличается от всех других регионов. Потому что на вновь оккупированных территориях находилось большое количество российских военных, и там сначала начали фильтрацию. А в Крыму, как отметила Волошина, есть наши люди, и они не напуганы, и еще не прошли фильтрацию.

Журналистка рассказала о настроениях, которые сейчас царят в оккупированном Крыму: смотрите видео

"Что касается Донецкой и Луганской областей, то людей, у которых есть патриотический стержень, еще в 2014 году втянули во все процессы на оккупированных территориях. Поэтому они понимают, что в случае, если на этих территориях снова будут действовать украинские законы, они могут оказаться за решеткой. Поэтому они будут сопротивляться и кричать: "Донбасс – это Россия", – пояснила Лариса Волошина.

Однако в Крыму, по словам журналистки, ситуация совершенно иная, ведь местные жители знают, что Крым – их. Они осознали, что когда пришли оккупанты, те отобрали у них полуостров. Также они знают, что при украинской власти они в своем Крыму были хозяевами. И таких людей становится все больше.

Отметим, что издание The Telegraph обратило внимание на то, что из-за ударов украинских дронов оккупированный Крым фактически изолирован с суши, с воды и с воздуха. Сегодня полуостров становится непригодным для проживания россиян и превращается в обузу для Москвы.

Как пишет издание, в Крыму массово закрываются российские предприятия, а оккупационные власти объявили чрезвычайное положение из-за отключения электроэнергии, дефицита воды и проблем с бензином. Также в Крыму фактически отменен курортный сезон.