Про це 24 Каналу розповіла журналістка та психологиня Лариса Волошина, наголосивши на тому, як змінюється ставлення жителів Криму до окупаційної влади через сьогоднішню ситуацію на півострові. Йдеться навіть про тих, хто був проросійськи налаштований.

Що відбувається в окупованому Криму?

Волошина зауважила, що на окупованому півострові кримськотатарський народ є проукраїнським. Він чітко розуміє, що Крим – це їхня земля, і вони на ній можуть бути господарями тільки за України. Також у Криму є багато українців. Днями там знову заарештували літнього чоловіка, який донатив ЗСУ.

Тому окупаційна машина тримається не на російських військових, яких в Криму близько 12 – 15 тисяч. Вона тримається на чиновниках-колаборантах, на завезених фсбшниках тощо. Коли всі вони почнуть звідти зникати, в Криму залишаться наші люди, які, можливо, зустрічатимуть нашу армію під українськими прапорами у місцевих радах,

– припустила журналістка.

Також, за її словами, Крим дуже відрізняється від всіх інших регіонів. Тому що на новоокупованих територіях перебувала велика кількість російських військових і там спершу почали фільтрацію. А в Криму, як зазначила Волошина, є наші люди, і вони не налякані, і ще не профільтровані.

Журналістка розповіла про настрої, які нині панують в окупованому Криму: дивіться відео

"Щодо Донеччини та Луганщини, то людей, які мають патріотичний стрижень, ще у 2014 році втягнули в усі процеси на окупованих територіях. Тому вони розуміють, що у разі, якщо на цих територіях знову діятимуть українські закони, вони можуть сісти за ґрати. Тому вони пручатимуться і кричатимуть: "Донбас – це Росія", – пояснила Лариса Волошина.

Однак в Криму, за словами журналістки, ситуація абсолютно інша, адже місцеві мешканці знають, що Крим – їхній. Вони усвідомили, що коли прийшли окупанти, вони відібрали їхній півострів. Також вони знають, що за української каденції вони у своєму Криму були господарями. І таких людей стає все більше.

Зазначимо, що видання The Telegraph звернуло увагу на те, що через удари українських дронів окупований Крим фактично ізолюється із землі, води та повітря. Сьогодні півострів стає непридатним для проживання росіян і перетворюється на тягар для Москви.

Як пише видання, у Криму масово закриваються російські підприємства, а окупаційна влада оголосила надзвичайний стан через відключення електроенергії, дефіцит води та проблеми з бензином. Також у Криму фактично скасований курортний сезон.