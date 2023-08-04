Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она отметила, что с началом контрнаступления ВСУ российские войска усиливаются в Запорожской области военной техникой и личным составом.

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Создают "картинку" для росСМИ

Однако, кроме военных, на оккупированные территории приезжают так называемые гражданские россияне.

Как нам сообщили, в Мелитополе количество завезенных россиян превышает количество проживающих там людей,

– заметила журналистка.

В частности, оккупанты привозят своих врачей, ведь местные специалисты отказываются коллаборировать и сотрудничать с оккупантами.

Кроме того, россияне завозят своих пропагандистов, чтобы они "промывали мозги" нашим детям,

– отметила Сысоева.

Сейчас россияне, приехавшие на оккупированные территории в Запорожской области, создают "картинку" для российского телевидения и для пропагандистов, играя роль "всем довольных жителей Мелитополя".

"Но мы все понимаем, откуда те "жители" – из болот", – подчеркнула она.

Как россияне действуют на оккупированных территориях: смотрите видео

Используют как "живой щит"

В то же время оккупационные власти на захваченных россиянами территориях чувствуют себя совершенно неспокойно. Так, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, хоть и считает себя "мелитопольцем", в самом Мелитополе не проживает.

За долго до начала контрнаступления ВСУ, он и другие представители оккупационных властей поняли, что с коллаборантами постоянно что-то случается. Осенью очень много предателей "отправились к Кобзону", и тогда Балицкий заявил, что якобы "заболел" и будет руководить из Крыма,

– отметила депутат Запорожского районного совета.

Балицкий, по словам Алисы Сысоевой, время от времени появляется в Запорожье, но все же он бережет свою жизнь и пытается находиться как можно дальше. При этом он подставляет людей, которых не считает столь ценными как себя. Это, к сожалению, касается местных жителей, которых россияне используют как "живой щит".

Обратите внимание! На оккупированных территориях в Запорожской области россияне усилили террор против местного населения. В частности, у учителей, которые отказываются работать с оккупационными властями, проводятся обыски, проверяется компьютерная техника и мобильные телефоны. При обнаружении того, что учителя проводят онлайн-обучение по украинской программе, против них применяются жесткие притеснения.

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