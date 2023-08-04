Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона зазначила, що з початком контрнаступу ЗСУ російські війська посилюються у Запорізькій області військовою технікою та особовим складом.

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Створюють "картинку" для росЗМІ

Однак окрім військових на окуповані території приїжджають так звані цивільні росіяни.

Як нам повідомили, в Мелітополі кількість завезених росіян перевищує кількість людей, які там проживають,

– зауважила журналістка.

Зокрема окупанти привозять своїх лікарів, адже місцеві спеціалісти відмовляються колаборувати та співпрацювати з окупантами.

Крім того, росіяни завозять своїх пропагандистів, щоб вони "промивали мізки" нашим дітям,

– зазначила Сисоєва.

Нині росіяни, які приїхали на окуповані території в Запорізької області створюють "картинку" для російського телебачення та для пропагандистів, граючи роль "всім задоволених мешканців Мелітополя".

"Але ж ми всі розуміємо, звідки ті "мешканці" – з болот", – підкреслила вона.

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Використовують як "живий щит"

Водночас окупаційна влада на захоплених росіянами територіях почуває себе зовсім неспокійно. Так, гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький, хоч і вважає себе "мелітопольцем", в самому Мелітополі не проживає.

За довго до початку контрнаступу ЗСУ, він та інші представники окупаційної влади, зрозуміли, що з колаборантами постійно щось трапляється. Восени дуже багато зрадників "відправились до Кобзона", і тоді Балицький заявив, що буцімто "захворів" та керуватиме з Криму,

– зазначила депутатка Запорізької районної ради.

Балицький, за словами Аліси Сисоєвої, час від часу з'являється на Запоріжжі, але все ж таки він береже своє життя і намагається бути якнайвіддаленіше. При цьому підставляє людей, яких не вважає такими цінними як себе. Це, на жаль, стосується місцевих мешканців, яких росіяни використовують як "живий щит".

Зверніть увагу! На окупованих територіях у Запорізькій області росіяни посилили терор проти місцевого населення. Зокрема у вчителів, які відмовляються працювати з окупаційною владою, проводяться обшуки, перевіряються комп'ютерна техніка та мобільні телефони. При виявленні того, що вчителя проводять онлайн-навчання за українською програмою, проти них застосовуються жорсткі утиски.

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