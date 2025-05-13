Враг хочет двигаться к границе Днепропетровской области: какая ситуация на южных направлениях

Российские войска все еще стремятся дойти до границы Донецкой и Днепропетровской областей, а потому активно атакуют на южной части фронта. Там самым горячим является Новопавловское направление, где враг изо всех сил пытается прорваться.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Враг хочет продвинуться в Днепропетровскую область

Двигаясь к границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей российская армия сосредоточила свои пехотные группы на Новопавловском направлении. Даже во время так называемого "режима тишины" россияне наносили удары по позициям ВСУ на Юге, то есть бои там не прекращаются.

Противник продолжал и артиллерийские обстрелы, и наносил удары дронами-камикадзе, а также наносил авиационные удары – и управляемыми авиационными бомбами, и неуправляемыми авиационными ракетами. Также он проводил штурмовые действия, и количество их довольно высокое. На каждом из направлений по-разному, но, например, на Новопавловском это достаточно большое количество – 24 боевые столкновения,

– рассказывает Волошин.

На Новопавловском направлении, по словам спикера, действуют российские штурмовые подразделения из четырех полков. Против них украинские военные ведут маневренную оборону и успешно уничтожают противника. За сутки оккупанты теряют здесь примерно 150 солдат.

Россияне на Юге так же как на других участках фронта, используют мотоциклетную технику, чтобы быстрее передвигаться и спасаться от украинских FPV-дронов.

Боевые действия противник также активно ведет в населенных пунктах на Ореховском направлении. Там оккупанты хотят плацдарм возле Степного, Лобкового и Малых Щербаков.

Он (противник – 24 Канал) хочет взять под контроль этот плацдарм для того, чтобы держать под огневым контролем наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток – до Гуляйполя и Орехова, а также осуществлять оттуда огневое воздействие по самому областному центру Запорожья... Поэтому уже несколько месяцев подряд безуспешно, но враг все равно продолжает здесь свои штурмовые действия,

– рассказал военный.

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На Запорожском направлении, по словам Волошина, оккупанты хотят прорваться в Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь, Новоселка, чтобы двигаться к Днепропетровщине.

Там сегодня продолжаются довольно ожесточенные и активные боевые действия. Однако Силы обороны ведут позиционную оборону и пытаются не пустить врага, нанося ему большие потери,

– подчеркнул спикер.

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Владислав Волошин также отметил, что у врага есть достаточно ударных дронов. Россияне сейчас увеличили на 20% количество дроновых атак. Все из-за того, что на некоторых направлениях они уменьшили применение тяжелой военной техники, но начали наносить удары другим способом.