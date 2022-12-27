Начинают готовиться к уходу, – Рассвет об "успехах" россиян на направлении Сватово – Кременная

ВСУ продолжают выбивать врага из украинских земель. Сейчас наши войска проталкивают линию фронта вдоль дорог.

Пока погода не позволяет двигаться по полям, поэтому украинские войска в основном работают в районе агломераций. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Роман Свитан.

Важно Россияне готовятся к длительной позиционной войне, – Свитан объяснил, что на это указывает

Что происходит под Сватовым и Кременной

Речь идет о Сватовом, Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. Полгода назад проходила активная работа ВСУ по этим городам. То есть сейчас мы возвращаемся, объясняет Свитан, и как раз в районе этих агломераций, особенно вблизи Кременной, украинские войска имеют определенный успех. "Но заходить в города никто не планирует. И в принципе сразу брать такого уровня агломерации нет смысла", – отмечает военный эксперт.

Зато наша армия может выходить на окраины агломераций и работать по логистическим цепочкам, которые поставляют эти гарнизоны. Сейчас это происходит под Сватовым и Кременной.

Такие движения некоторыми блогерами и в информационном пространстве воспринимают как выход в сам город. Нет, в города мы пока заходить не будем. А вот медленный так называемый охват городов действительно происходит уже несколько недель,

– говорит Свитан.

Так, ВСУ взяли под огневой контроль трассу между Рубежным и Кременной. "Двигаемся немного севернее Кременной, трасса простреливается нашей артиллерией. Им уже с Рубежного на Кременную очень трудно попасть. Да и отходить будет проблематично", – утверждает военный эксперт.

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Военный эксперт подчеркивает, что россияне уже начали бежать – вывезены определенные администрации, оккупационные власти и коллаборанты.

Они начинают готовиться к уходу, как это было в Лимане. Как только наша армия обойдет города и возьмет под полный контроль цепочки снабжения, россияне будут выводить свои гарнизоны.

– уверяет Свитан.

Скорее всего, добавляет он, сватовский гарнизон будет двигаться в сторону Старобельска и Валуек. Из Кременной оккупанты будут направляться в Рубежное, а оттуда – в сторону Северодонецка. Это общее направление движения россиян. Из агломераций они будут двигаться в сторону Счастья на Изварино и Луганск.

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