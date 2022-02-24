Ситуация под контролем: ВСУ держат оборону в Счастье

В сети опубликовали видео, как пророссийские боевики на Донбассе обстреливают мирных жителей Счастья на Луганщине. Однако Вооруженные силы Украины и батальон полиции Луганск-1 дают отпор и держат оборону.

В телеграм-канале сообщается, что для того, чтобы не прошли российские танки, взорвали мост через реку Северский Донец.

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Журналист Андрей Цаплиенко пишет в телеграме, что в Счастье ситуация под контролем, работают градами и 120 с перерывами в 10 – 15 минут по команде.

Бригада планирует выдвинуться с целью эвакуации. Психологическое состояние у бойцов на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что российские боевики заявили о начале атаки на подконтрольный Украине город Счастье, который располагается на линии разграничения между Луганщиной и оккупированными территориями, за 30 километров от Луганска.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

К слову, утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор перебрасывает свои войска и обстреливает города ракетами. В Украине вводят военное положение. Хронологию событий – читайте по ссылке.