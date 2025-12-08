Россияне практически охватили город, – командир "Тайфуна" сообщил, что происходит в Покровске

Ситуация на Покровском направлении является чрезвычайно сложной. Сейчас в первую очередь выполняются задачи для стабилизации этого участка фронта. Противник ныне продолжает попытки просочиться в город, накопить там свой личный состав.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф", отметив, что российская армия не оставляет попыток полностью окружить Покровск.

Смотрите также Россияне под Лиманом, закрепились в Мирнограде и приближаются к Запорожью: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит в Покровске?

Согласно данным Генштаба, на Покровск сегодня приходится наибольшее количество боестолкновений. За минувшие сутки – 53. Командир отряда объяснил, что в городе проходит непрерывный бой, поэтому конкретизировать и посчитать, сколько их в целом здесь происходит – довольно проблематично.

Россияне практически охватили город и в целом Покровско-Мирноградскую агломерацию. Параллельно враг осуществляет проникновение в северо-восточном направлении в сторону Софиевки. Также противник продолжает продвигаться в западной части Прокровска,

– рассказал "Скиф".

Какая ситуация в районе Покровска и Мирнограда: смотрите на карте

Сегодня логистика в Покровск и Мирноград, со слов командира отряда, является крайне сложной. Ни одно механическое транспортное средство по этому пути передвигаться не может. Поэтому большинство логистических действий проводится или пешком, или с помощью БпЛА.

Логистические пути в районе Покровска находятся под огневым контролем врага. Командир отряда объяснил, что россияне наносят большое количество артиллерийских обстрелов, также прямой огневой контакт (стрелковый) и использование им ударных дронов. Относительно логистики российских войск, им проводить ее, со слов "Скифа", легче. Ведь украинские воины сейчас находятся в условном "мешке".

Враг продвигается полным фронтом, поэтому осуществлять логистику ему проще. В то же время это не означает, что она у них простая. Силы обороны Украины и все подразделения, которые находятся на этом направлении, делают все возможное, чтобы его оперативной деятельности максимально повредить,

– заверил "Скиф".

Для этого СОУ применяют артиллерию, беспилотники. Украинские бойцы находят вражеские склады горюче-смазочных материалов и поражают по ним. Все транспортные средства, пехотные группы противника, как подытожил командир отряда, СОУ стараются уничтожать.

Какова ситуация на Покровском направлении?