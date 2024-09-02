Плохие новости для Кремля с Покровского направления

Командование вражеской группировки войск "Центр" продолжает прилагать значительные усилия, чтобы вытеснить ВСУ с плацдарма к востоку от реки Волчья, что на участке от Галициновки до района к северу от Красногоровки.

Россияне будут вынуждены сузить участок наступления

Согласно этому плану, в течение нескольких крайних суток противник силами передовых подразделений 90-й танковой дивизии и 9-й отдельной мотострелковой бригады настойчиво атаковал \ штурмовал позиции ВСУ на направлении Мемрик – Лесовка, а также Калиновое – Галициновка. Оккупанты пытались обойти с запада (отрезать) наши подразделения, которые оборонялись в районе села Карловка.

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В результате передовые подразделения ВСУ вынуждены были отойти как из самой Карловки, так и оставить район к востоку от нее. Кроме того, противнику очевидно таки удалось занять по крайней мере северную часть села Галициновка. Именно это и побудило ВСУ отойти из Карловки.

В то же время на направлении Селидово россиянам пока не удается вытеснить ВСУ из района Мариновки, несмотря на упорные атаки сил 27-й мотострелковой дивизии и 114-й ОМСБр с севера. Удержание ВСУ Мариновки начинает существенно мешать противнику атаковать непосредственно в сторону города Селидово, а также расширить свое вклинение в районе Новогродовки.

В ближайшее время оккупанты будут вынуждены еще больше сузить по фронту участок своего наступления, выбрав что-то одно – или наступление на Селидово, или продолжение охватывающего движения своих передовых подразделений по плацдарму ВСУ на реке Волчья, расположенном на участке от Галициновки до северной окраины Красногоровки.

Кстати, судя по всему в ближайшее время стоит ожидать оживления вражеской 110-й ОМСБр 1-го армейского корпуса УВ "Юг" в районе Красногоровки. Скорее всего, ее подразделения попытаются преодолеть реку Лозовая в северо-западном направлении, в сторону поселков Желанное.

Также не исключено, что 5 ОМСБр противника в рамках общего замысла осуществит акцентированную попытку еще больше занести южный фланг путем прорыва из Красногоровки в западном направлении – в сторону Александрополя и Кураховки. Это было бы вполне логично.

То есть сейчас имеем четко выраженную попытку российского командования сразу двух группировок войск "Центр" и "Юг" реализовать на своем общем смежном фланге план по вытеснению украинских войск на запад от реки Волчья под угрозой их окружения по рубежу Мемрик – Красногоровка.

Как это касается Покровского направления? Прямо.

Перед вражеским командованием встала дилемма

Пока украинские войска находятся, условно говоря, к востоку от рубежа Украинск – Острое, а также контролируют район Селидово, продолжение российского наступления непосредственно на Покровск будет связано для врага с определенным риском.

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Сейчас российское командование, осознавая такую тактическую "особенность" ситуации на этом направлении, стремится снять все возможные фланговые риски с юга для своей группировки, которая нацелена на Покровск.

В этом контексте, стоит обратить внимание на следующее – противник уже не может одновременно продвигаться с высокими темпами на Покровском направлении и в сторону Селидово и еще вытеснять украинские войска южнее общей дирекции "на Покровск".

В течение нескольких последних суток продвижение оккупантов непосредственно на Покровском направлении ограничилось расширением зоны контроля в селе Новогродовка на несколько сот метров и продвижением со стороны села Веселое в село Гродовка на 250 метров.

При этом россияне постоянно пытаются атаковать силами 27-й МСД, 15-й и 30-й ОМСБр и частью сил 114-й ОМСБр по направлениям:

хутор Свиридоновка – Новоторецкое;

в юго-восточной части Гродовки (со стороны села Веселое);

Журавка – Красный Яр;

Новогродовка – Сухой Яр;

от Новогродовки прямо на запад, в сторону дороги Е-50.

Сейчас у меня нет информации о том, что передовым подразделениям 2-й общевойсковой армии противника на этом направлении удалось хотя бы в каком-то месте прорваться за барьерный рубеж по реке Журавка и Казенный Торец, видимо, за исключением района шахты "Новоградовская 1 – 3" вблизи железной дороги Покровск – Авдеевка.

Очевидно, украинское командование стремится воспользоваться шансом относительно возможности затормозить наступление противника непосредственно на Покровском направлении по этому естественному рубежу.

Причем, стоит подчеркнуть, что время явно играет не на стороне россиян. Чем дольше они будут отрываться на фланговое обеспечение своей Покровской группировки, тем больше будет возрастать этот шанс для ВСУ.

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Но сейчас плюнуть на фланги и сломя голову броситься на штурм Покровска оккупанты также не могут. Без обеспечения флангов – это будет авантюрой.

Эта дилемма встала перед российским командованием во весь свой рост. Враг в этой ситуации решил действовать "по учебнику" – сначала обеспечить угрожающий фланг, а потом уже снова переключиться на Покровск.

Плохие новости для Кремля

Насколько я понял, расчет россиян базируется на том, что ничего путного по обороне непосредственно на Покровском направлении ВСУ оборудовать не успеют, потому что решают проблему Селидово и флангов.

Для гарантии этого оккупанты пытаются сейчас продолжать интенсивные атаки на Покровском направлении, чтобы просто не дать возможности ВСУ закрепиться на естественном рубеже. При этом, враг отправил дополнительные силы и средства УВ "Центр" на решение именно фланговых проблем.

Ну, это вполне понятное и логичное решение. Проблема заключается лишь в том, что даже если противнику удастся вытеснить наши войска с плацдарма на реку Волчья, как-то "вклиниться" в Селидово, то ему все равно непосредственно для штурма Покровска нужны будут дополнительные силы и средства. Причем, далеко не в малом объеме.

Здесь мы возвращаемся к вопросу о том, нужна ли была украинская офензива в Курской области России, в частности в контексте наличия или отсутствия у противника стратегических резервов, а также, к их реальному состоянию боевых и оперативных возможностей.

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Если в российском генштабе на лето – осень 2024 года имели в виду силы УВ "Север", то у меня для Кремля плохие новости. Другие стратегические резервы, кроме войск Ленинградского военного округа, пока не просматриваются. Иначе Харьковская авантюра с "санитарной зоной" в том виде, в котором она находится сейчас, просто не состоялась бы.

Неуважаемые российские полководцы, когда вам ваше политическое руководство ставит явно ошибочную задачу стратегического масштаба без учета важных факторов, вам бы не мешало задать этому руководству ряд уместных вопросов. Главным среди которых должно было бы быть: "Ты что йоб*утый?". К счастью, вы эти вопросы задавать не в состоянии.