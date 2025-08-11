Покровское направление остается самым горячим на фронте. За минувшие сутки украинские военные остановили там более 40 штурмовых и наступательных действий врага. Россияне хотят перерезать логистику ВСУ.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" – "Скиф", отметив, что не стоит недооценивать противника. Сегодня он прилагает много усилий, чтобы разрушить украинскую логистику, чтобы наши защитники остались без поставок необходимых средств.

Какой приоритет выбрал противник?

Для того, чтобы перерезать логистику, россияне используют все свои беспилотные системы, в частности ударный БпЛА "Крыло", FPV-дроны, чтобы поражать технику, которая движется по Покровском направлении.

К сожалению, логистических путей для пополнения сил и запасов гарнизона, который защищает город Покровск, остается немного,

– отметил командир с позывным "Скиф".

По его словам, враг вместо того, чтобы проводить прямые штурмовые действия для захвата Покровска, которые будут связаны с огромными для него потерями живой силы (ведь бои в городе вести сложно), выбрал другой приоритет – перерезать логистику гарнизона, который внутри города.

"Надеюсь, что у командования по этому поводу есть планы для противостояния и наши ребята получат достаточную помощь, чтобы удержать этот населенный пункт. Враг сюда бросил непосильно большой объем сил и резервов, поэтому это одна из самых сложных задач, которая сегодня перед нами стоит", – озвучил командир экипажа БпАК.

Напомним, что политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук ранее сообщал, что российские войска намерены окружить Покровск с двух направлений. Ситуация там ежедневно обостряется. Главная задача противника – продвигаться с юго-запада, где расположен населенный пункт Дачное.