Россия сделала ставку на это, – военный рассказал, что происходит на Покровском направлении
- Российские войска активно ведут бои на Покровском направлении, пытаясь достичь своей цели.
- Для выполнения задач оккупанты используют различные беспилотные средства, в частности ударные средства "Ланцет" и FPV-дроны, тогда как украинские силы имеют преимущество в использовании мультироторных БПЛА.
Россияне ведут активные действия по нескольким направлениям фронта. Тяжелые бои продолжаются именно в районе Покровска, где враг пытается выполнить важную задачу.
Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" с позывным Фельд, отметив, что противник однозначно начал весенне-летнее наступление по всей линии фронта. Однако наиболее активно он действует на Покровском направлении.
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Продолжают наращивать возможности
Командир экипажа заметил, что также россияне двигаются на Харьковском направлении, где также накапливают силы. На Сумщине оккупанты активно переходят в наступление.
Враг постоянно атакует, в частности, во время так называемого "перемирия". Мы наблюдали, что в это время он накапливался, осуществлял инженерные действия и пытался прорываться, используя мототехнику,
– отметил он.
Россияне, по его словам, не просто перешли к наступлению, они даже не останавливались. Только усилили свои действия, а также продолжают наращивать способности.
Противник имеет цель логистически обойти город Покровск и, судя по тому, как он сейчас действует, Россия сделала ставку на это,
– объяснил Фельд.
Оккупанты пытаются перерезать логистику по поставкам в Покровск. Именно поэтому, по его мнению, они атакуют западнее города, чтобы заблокировать трассу Павлоград – Покровск и выйти на населенные пункты Удачное и Котлино.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
"Сейчас там ведутся очень жесткие бои, в которых героически участвуют подразделения Национальной гвардии", – подчеркнул командир экипажа.
Чтобы выполнить свою задачу, россияне используют различные БПЛА. Также активно они работают ударными средствами самолетного типа "Ланцет", используют FPV-дроны.
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В то же время бомберы – БПЛА мультироторного типа, так называемые "Бабы Яги", россияне применяют не очень часто. Украинские силы имеют значительное преимущество в их использовании.
Ранее аналитики DeepState сообщали, что противник вышел к важной трассе на Покровском направлении, осуществляя атаки на стыке этого направления и Торецкого. А именно на отрезке Елизаветовка – Малиновка – Новая Полтавка – Новооленевка – Александрополь – Калиново.
Россиянам удалось прорваться в Малиновку и продвинуться возле Миролюбовки. Также враг может попытаться двигаться в направлении Новоторецкого. Это откроет для него логистику украинских сил. А выход противника к трассе в Новооленовке создаст угрозу движения на Константиновку с фланга от Часового Яра.