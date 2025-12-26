"Имеют самый дешевый ресурс": в бригаде "Рубеж" рассказали, как действуют россиян на севере Покровска

На Покровском направлении враг продолжает давить и действовать по хорошо известной тактике. Однако Силы обороны знают, как противостоять оккупантам.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, подчеркнув, кого россияне отправляют в атаки и как это связано с большими потерями оккупантов. Также в ноябре 2025 года бойцы подразделения Black Winter Group в составе "Спецподразделения Тимура" провели спецоперацию на Покровском направлении, благодаря которой. ГУР удалось усилить оборону определенного участка фронта.

Какими силами россияне пытаются осуществлять атаки?

Назаренко отметил, что ситуация севернее Покровска остается неизменной на протяжении последних полгода, ведь враг продолжает использовать большое количество так называемых "одноразовых" штурмовых групп.

Ими он пытается просачиваться и осуществлять конвейерные атаки на каждую посадку, на каждую улицу, чтобы продолжать попытки продвигаться,

– подчеркнул офицер.

В подавляющем большинстве случаев, по его словам, эти группы обнаруживаются, по ним отрабатывается и они ликвидируются на большом расстоянии от украинских позиций.

Мы постоянно слышим в сводках Генерального штаба о ситуации на Покровском направлении, что означает, что там происходит довольно много боестолкновений. И успех у них – за Силами обороны, а у врага нет успеха в попытках продвигаться, которые он осуществляет ежедневно,

– подчеркнул он.

Более того, россияне несут большие потери убитыми, ранеными, пленными.

"Потому что они фактически скупают "одноразовые" группы за "подъемные" 20 тысяч долларов, которые российские власти платят контрактникам. Это по сути скупка дешевого для врага живого ресурса, которым он пытается пополнять свои ряды", – объяснил он.

Этот ресурс также понимает в большинстве случаев, что его единственный способ спасти собственную жизнь – это сдаться в плен.

Стоит знать. Начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий отметил, что главными целями россиян являются Мирноград, Покровск и Доброполье. Врагу, по его словам, выгодно зайти в медийно распространенные города и распространять пропаганду дальше. Лотоцкий отметил, что оборона Покровска была хорошо подготовлена – были созданы инженерные заграждения, а уровень оборонной инфраструктуры отвечал требованиям современного боя. Именно благодаря этому город так долго держится.

"В целом на Покровском направлении темп попыток врага продвигаться действительно очень большой. Поэтому важно отметить единство всех подразделений Сил обороны, нашего батальона Сила Свободы, нашей бригады "Рубеж", которые делают все возможное для того, чтобы врагу не удавалось просачиваться и он продолжал нести огромные потери", – отметил Владимир Назаренко.

В то же время противник в большом количестве использует артиллерию, дроны, КАБы, "Шахеды" по ближним тылам, по мирным городам, по прифронтовой территории. В общем, добавил он, это тактика россиян – попытаться реализовать преимущество в количестве для того, чтобы достичь какого-то качества.

