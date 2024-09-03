Речь идет не только о Покровске: военный обозреватель оценил угрозу для направления

Если оборона Покровска будет подготовлена украинским командованием должным образом, то причин для того, что город будет захвачен россиянами в сентябре 2024 года, как об этом пишет The Telegraph, нет.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что ВСУ надо действовать на более удобных территориях, в частности в пределах городской застройки. По его словам, война показывает, что даже при наличии незначительных ресурсов, именно в городе и в его окрестностях есть возможность долго и успешно держать оборону.

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Ситуация на Покровском направлении крайне сложная

Шарп отметил, что украинскому командованию не удается стабилизировать фронт на Покровском направлении в широком смысле этого слова. Это можно было бы сделать путем имеющихся резервов ВСУ или в случае, если бы российская армия по определенным причинам резко остановилась бы.

Сделать это она могла бы, если бы перебросила из Донецкой области значительное количество войск на Курскую область, или если бы у России закончился бы ресурс для войны. Но сейчас, по словам военного обозревателя, этого не фиксируется.

Речь идет не только о Покровске и городе-спутнике Мирнограде, а о более широком направлении, южнее Покровска: Селидово, Украинск, Курахово, Угледар. Угроза есть практически везде. Эти участки связаны между собой. Если проблема возникает на одном участке, значит есть угроза обхода другого, окружения и разгрома на нем или же угроза того, что придется срочно отступать оттуда,

– озвучил Шарп.

На Покровском направлении по состоянию на утро 3 сентября украинские защитники отбили 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Михайловки.