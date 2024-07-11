Врага ждут мощные сюрпризы: на Покровском направлении выставляют дополнительные рубежи обороны

На Покровском направлении ВСУ выставляют дополнительные рубежи обороны. Оккупантов ждут мощные сюрпризы.

Об этом в эфире Киев24 заявил офицер 59-й ОМПБр. Сергей Цехоцкий рассказал, что у врага большие потери, передает 24 Канал.

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На Покровском направлении усиливают оборонительные рубежи

Офицер рассказал, что украинские воины блокируют продвижение агрессора и истощают его.

У врага большое количество раненых и убитых. Связь с ними потеряна. Командование террористов не знает, что на самом деле происходит,

– подчеркнул Цехоцкий.

Военный добавил, что сейчас оккупанты перегруппировываются. Враг пытается обходить позиции наших защитников.

То есть не идти в штурмы, не идти в лоб, а каким-то образом обходить. Поэтому мы вынуждены дополнительно выставлять рубежи обороны. Мы многое проводим в плане минирований и тому подобное. И вообще сюрпризы врага ждут довольно такие мощные,

– подчеркнул офицер 59-й ОМПБр.