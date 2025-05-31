Первый этап наступления уже идет, – генерал-лейтенант в отставке очертил план россиян на фронте

Россияне имеют цель выйти на административные границы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также враг проводит действия по формированию буферных санитарных зон в Сумской и Харьковской областях.

Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, Владимир Путин понимает, что окно возможностей по ведению боевых действий может закрываться в 2025 году.

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"Путин понимает, что окно возможности по ведению боевых действий может закрываться в этом году. Мы имеем соответствующие усилия прежде всего Украины, а также союзников американских, Европы. Он спешит и к ранее сформулированным задачам для своих вооруженных сил по этим четырем областям еще добавляет новые", – сказал он.

Россия готовится ко второму этапу

Игорь Романенко отметил, что задача полностью захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую область – совсем не новая для оккупантов. Сейчас возникла идея с буферными зонами, чтобы потом вести там боевые действия. Они проводят соответствующие действия по формированию такой зоны на Сумщине и Харьковщине.

В Харьковской области захватчики имели продвижения, но их остановили. В Сумской области ВСУ провели удачную операцию, которая опережала такую ситуацию. После того, как там сформировали группировку более 65 тысяч, россияне смогли почти вытеснить наши Силы обороны с Курщины. Также переформатировать эту группировку, сосредоточить более 50 тысяч на Сумщине и действовать там.

Кроме этих буферных зон, есть идея относительно ресурсов, которые они соберут, чтобы продвинуться на Днепропетровщину. Возможно, еще рассмотреть буферную зону на Черниговщине.

Для того, чтобы реализовывать это, на мой взгляд, первый этап наступательных действий – это весной. Весна заканчивается. Мы имеем то состояние на фронтах, которое сейчас мы видим. А за это время российское военно-политическое руководство прилагает усилия на формирование соответствующих ресурсов, на второй этап – летне-осенний,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

В России призыв на срочную службу заканчивается, планируют мобилизовать до 160 тысяч военнослужащих в 2025 году. Однако пока неизвестно, сможет ли враг реализовать свои планы. Мобилизованных нужно будет подготовить. Поэтому, вероятнее всего, второй этап наступательной кампании 2025 года стоит ожидать с июля и позже с такими целями.