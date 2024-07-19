Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировал информацию о том, что во время обмена в Украину якобы вернули бойца, который сотрудничал с Россией. Больше об этом, изменениях на фронте, визите Владимира Зеленского в Великобританию и другом – читайте далее в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали, за сколько времени можно уничтожить инфраструктуру на границе с Россией. Детали – читайте по ссылке.

Террористы угрожают мировому порядку

Некоторые страны ЕС размышляют о восстановлении посольства в Афганистане, что означает фактическое признание режима террористов Талибана. По данным издания Bloomberg, одной из таких стран является Италия. Как по мне, это может стать прецедентом.

России позволяют председательствовать в Совбезе ООН в момент, когда она сознательно бьет по "Охматдету". Она говорит: "Смотрите, я бью по "Охматдету", председательствую в Совбезе ООН". И как это должен воспринимать тот же Талибан? Убивать женщин, потому что они "что-то не так сделали", публичные казни? Приедут и сделают посольство той или иной страны. Просто выставят условие, что если хотите открыть посольство – предоставляйте гуманитарные программы на вот такую сумму. Это имеет такой вид.

То есть это и есть обнуление международного права, продолжение обнуления. В такие исторические моменты все очень черно-белое. Если вы признаете организацию террористической, независимо от того, что она фактически контролирует территорию, она должна быть изолирована.

Она не имеет права сидеть за глобальным столом, представлять юридически свою страну, ведь она юридически является террористической организацией. С ней не надо вести никакие разговоры. Тем более не надо делать посольства или что-то другое. Это очевидные вещи.

Если мир продолжит признавать Россию членом Совбеза ООН или просто ООН, если продолжит приглашать представителей нелегитимных структур власти России куда-то, если будет говорить о том, что Талибан, ИГИЛ или другие террористические организации – это "неплохо". Северная Корея подписала договор о партнерстве с Россией, они обмениваются технологиями – "хорошо".

Тогда вы своим избирателям должны сказать, что гарантия безопасности, будущего, уровня жизни – это фикция, потому что в любой момент это все может исчезнуть. Почему? Потому что сегодня террористам предоставляется возможность формировать свой альянс.

Сущность терроризма – это постоянные агрессии, убийства. Терроризм не может существовать ради повышения комфорта жизни. Талибан не может существовать, чтобы Афганистан стал конкурентоспособной страной, такой себе "Швейцарией Востока". Это же очевидно. Если вы толерантно относитесь к Талибану, это означает, что вы готовы сотрудничать с концепцией террористического унижения.

Так же если вы толерантно относитесь к России, вы готовы существовать с концепцией террористического доминирования, которую Россия продвигает. Тогда (миру – 24 Канал) надо сказать прямо: "Мы не готовы побеждать Россию, ведь нам будет нравиться стоять на коленях перед российским оккупантом. Мы не готовы блокировать Афганистан, потому что мы хотим, чтобы терроризм стал нормой жизни". Это надо говорить избирателям.

Украина как раз настаивает на фундаментальных вещах. Есть международное право? Да. Если есть международное право, то так же надо четко фиксировать: если страна нарушает те или иные позиции международного права, она должна быть наказана. Если этого не происходит – международного права не существует. Это правильно.

Если мы признаем юридическую ответственность за нарушение международного гуманитарного права, например, за убийство ребенка, то, наверное, не надо приглашать представителей России и с ними обсуждать миротворческие миссии или устойчивое развитие мира. Мы сегодня имеем много уголовных дел в отношении России, заведенных не только в Украине.

Почему? Потому что это дает Талибану понимание, что там террористы доминируют. "Мы – террористы, мы – их партнеры, мы хотим сидеть рядом, по правую руку и требовать, чтобы доминировал в мире другой закон".

Единственный путь для Запада

ВВП стран, которые поддерживают Украину, гораздо мощнее, чем экономика России и ее возможности. В то же время США готовятся к выборам, а это означает, что в следующем году открытым будет вопрос для Украины относительно американской помощи. Насколько нам можно рассчитывать на собственные силы? Достаточно ли у Украины партнеров, чтобы поддерживать нашу обороноспособность?

ВВП действительно в 25 или в 27 раз больше. Но это же вопрос не ВВП, а вопрос воли. Можно иметь гораздо меньше ресурса и выиграть войну, если будет на это соответствующая воля. А можно иметь множество ресурса, проиграть и признать Талибан, например, не террористической организацией и сделать там посольство. И будете платить ренту варварам.

Это вопрос не только экономической и финансовой состоятельности, а политической воли элиты, которая является доминирующей, аналитичности этой элиты, понимает ли она риски, с которыми будет иметь дело. Реализованными рисками Россия конкретно показывает, что будет ждать Европу.

Можно вести дискуссии о том, кто в США выиграет или не выиграет на выборах. Но я до сих пор верю, что политические элиты Европы, имею в виду классические консервативные части Европы – Центральная Европа, Франция, Италия, Германия и США, независимо от лагеря, к которому они принадлежат, демократы или республиканцы, осознают, что сегодня происходит, осознают, какая цена будет заплачена, если это будет неправильно финализировано.

Россия хочет доказать не только, что она имеет право убивать, она хочет доказать, что является доминирующей державой. Если Россия не проиграет такую масштабную войну, например, остается на оккупированных территориях, то будет говорить о том, что имеет право прописывать международные правила. И для меня будет странно, что США согласятся на это и будут больше платить, чтобы Россия не атаковала.

А почему будут атаковать Соединенные Штаты? Потому что все страны, которые поддерживают Россию, включая Россию, считают США и Европейский Союз ключевыми оппонентами, которых надо уничтожить или захватить. Внутренне захватить через неправильную миграцию или внешне – через пропаганду, кибератаки, экспансию в Украину и так далее.

Если они этого не понимают, то тогда нет смысла говорить о чем-то. Будет ли это означать изменение поддержки Украины в целом? Нет. Я считаю, что есть костяк очень мощных государств, не только Восточной или Северной Европы, но и Центральной, которые осознают это все в полном объеме. Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, частично Франция и Германия все это понимают.

Потому что вы говорите о решениях, но эти решения дебатируются. Есть много политических групп в том же парламенте Германии, которые абсолютно четко понимают риски, которые несет неправильно финализированная война в Украине. Поэтому есть политические группы, которые поддерживают Украину.

Политические группы ЕС, которые поддерживают Украину, настаивают на нескольких вещах:

на дополнительных инвестициях в военные производства (украинские, свои и так далее);

переформатировании европейских армий;

переформатирование НАТО.

Там есть конкретные лоббисты, которые заинтересованы в том, чтобы НАТО стал военным Альянсом, а не был просто политически-военным, который будет играть в Европе гораздо более важную интеграционную, модерационную роль. Чтобы не было такого, что здесь где-то изготавливаются снаряды, где-то гаубицы, которые в конце концов между собой не сочетаются (французские или немецкие). Альянс, который будет более эффектно работать на рынке Украины. То есть ускорять, увеличивать поставки, более четко проводить аналитику, что, где, как нужно делать. Украина увеличивает свои производства, а ЕС – свои.

Я все-таки считаю, что США точно не откажутся от роли глобального лидера. Если Россия не проиграет, тогда Украина проиграет территориально, потому что будет замороженный конфликт, а Соединенные Штаты проигрывают свое глобальное лидерство. И тогда будет только эскалация, изменение международных правил, существенный рост инвестиций в архитектуры безопасности и конфликтов различной интенсивности и масштаба везде на планете.

Единственный путь к тому, чтобы иметь гарантированное завтра – это поддержка Украины: финансовая, военная, инвестиционная в военные производства, дипломатическая, информационная.

Об отступлении из Урожайного

Силы обороны Украины отошли от Урожайного в Донецкой области. Командование приняло решение, чтобы сохранить жизни военных. Наши партнеры принимают правильные решения, но с большим опозданием. В частности, по F-16. Партнеры пообещали предоставить Украине больше истребителей, чем сейчас есть обученных пилотов и инженеров. Хватит ли при таких обстоятельствах в Украине персонала?

Относительно того, или отступить где-то, или провести наступательные операции – это оперативный уровень. Соответствующие решения принимает Генштаб и далее вниз по вертикали. Они абсолютно правы во всех своих решениях, учитывая объем оружия, необходимого для проведения тех или иных операций. Надо дозакрыть небо над линией фронта, потому что там Россия имеет тотальное преимущество: 300 самолетов (МиГ и СУ), ежемесячно 5 – 6 тысяч управляемых авиационных бомб. Это к артиллерии, дронам, всему остальному добавляется. Если это не убрать, то сложно рассчитывать на эффективные наступательные операции.

Относительно того, сколько персонала есть для F-16, говорить не будем. Думаю, что здесь все нормально: и подготовка, и решения будут. Потому что нет смысла получать определенное количество самолетов, например, 80, и иметь всего 20 пилотов. Вопрос в том, чтобы существенно повлиять на ход событий в воздухе над линией фронта, нужно не 5, 6, 12, 15 самолетов F-16. Нужно совсем другое количество – 128, как говорит президент, или 130 самолетов. Это совсем другое количество, которое существенно повлияет, позволит доминировать в воздухе.

Доминирование в воздухе – это совсем другая картинка для тех, кто находится на земле. Прежде всего для россиян. Безусловно, это будет иметь еще худший вид, чем сегодня, с точки зрения количества уничтоженных ресурсов или мобилизованных.

Хотелось бы, чтобы решение о передаче оружия и его объемов принимались быстрее. Но спокойно относимся к любым заявлениям сегодня. Как только на линии фронта будут происходить соответствующие изменения, связанные с использованием существенного количества тактической авиации, мы будем говорить о других результатах каждый день.

Украина ожидает истребители F-16 / Getty Images

Обмен военного, который якобы сотрудничал с Россией

Вернулись из плена военные, которые якобы сотрудничали с оккупантами и были причастны к избиению бойцов "Азова", хотели получить российское гражданство и оказались по обмену в Украине. Для чего это сделала Россия, чтобы дискредитировать эти обмены? Чтобы показать тем, кто в плену, что можно быть заключенными в Украине, что "в Украине никто не ждет" или "хочет больше наказать"?

Россия будет использовать любую ситуацию для определенной психологически-информационной работы. Но обмены – это святое. В любом случае обменивать надо всех, кто имеет гражданство Украины. Сейчас я говорю о военнопленных.

Потому что есть еще отдельная программа – обмен гражданских. Россия использует, гражданских также арестовывают. Они проходят через пытки.

Обмены надо проводить в любом случае, всех забирать в пределах этих списков. Потому что есть очень много разных списков, площадок, на которых проводят переговоры. Списки постоянно уточняются. И забираем. Это не должно никак влиять на эмоциональное восприятие самого процесса обмена. Обменивать нужно. Это святое, это все наши люди.

Далее проводятся мероприятия по проверке людей, которые находились в плену. Это обычная практика. Любые случаи, о которых вы говорите, будут отслежены, соответствующую работу будет осуществлять контрразведка СБУ или ГУР. Это все будет юридически реализовано. Но это не должно отражаться на самом обменном процессе. То есть нужно забирать людей, а дальше проводить юридическую работу. Герои – это Герои. А люди, которые вели себя странно в плену, будут иметь юридическую ответственность. И это не должно дискредитировать процессы обмена.

Будет ли это использовать Россия? Да, Россия сегодня будет устраивать любые информационные атаки на Украину. Будет ли это влиять на возвращение или невозвращение людей из плена? Обменные процессы у нас и так сложные, только с привлечением посредников. В этом случае мы говорим об Объединенных Арабских Эмиратах. Если мы говорим о детях, то это Катар больше приобщается. Есть ряд стран, которые активно приобщаются и эти обменные процессы все-таки идут. Было несколько месяцев, когда Россия категорически отказывалась, используя этот факт для соответствующей информационной работы.

Будет ли Россия издеваться над нашими военнопленными, над гражданскими пленными? Да, потому что она ведет геноцидный тип войны. Она не опирается на те или иные конвенции по обращению с военнопленными, поэтому максимально жестко с ними обходится, к сожалению.

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Будет ли она использовать какие-то элементы в рамках информационной контрработы против Украины? Да, будет. Но это же не означает, что из 93 человек 91 или 92 человека должны дальше продолжать находиться в плену, потому что в списках появилась какая-то странная фамилия. Что касается странных фамилий, то надо все-таки до конца выяснить, что и как юридически происходило.

Визит Зеленского в Великобританию

Есть фото встречи президента Владимира Зеленского и Валерия Залужного в Великобритании. Чего ждать от визита украинского лидера в Британию?

Прежде всего президент встречается с послом Великобритании – это абсолютно нормально, абсолютно правильно. Второе. Британия, на мой взгляд, является самым главным нашим партнером с ценностной идеологической точки зрения. Великобритания с первого дня войны правильно расставила все акценты.

Зеленский и Залужный в Великобритании 18 июля / Владимир Зеленский

Британия независимо от главы правительства, главы Министерства иностранных дел, Министерства обороны четко понимает все риски, которые сегодня генерирует Россия в полном объеме. Наиболее четко это понимает. Понимает, что это практически попытка России доминировать через насилие в Европе.

Великобритания, как и Украина, максимально заинтересована в обнулении современной российской политической вертикали. То есть не границы 1991 года, а именно трансформация политической системы России. Тогда Европа, Британия, Украина получают шанс на более-менее правильно структурированное, гарантированное будущее.

И Британия будет помогать в полном объеме Украине, независимо от всех этих информационных, дипломатических спекуляций и так далее. Великобритания так же понимает, что переговорный процесс России – это фикция, что Россия понимает только силу, что европейские партнеры Украины должны увеличить максимально помощь и ускорить ее, что надо предоставлять любые разрешения Украине на любые удары по местам концентрации, независимо от того, где они расположены, по тем же авиабазам, что нужно наращивать инвестиционные потенциалы для военного производства Украины.

Это все Британия понимает и адвокатирует. Главное – адвокатирует на разных уровнях. О том же Борисе Джонсоне, который, кстати, на съезде Республиканской партии в Пенсильвании активно поработал с Дональдом Трампом, объясняя позицию по Украине, почему она должна быть такой, как у самого Джонсона. Это нормально, это адвокатирование на разных уровнях в глобальном политическом процессе. Этим занимается Британия для нас.

Я не беру конкретику с точки зрения определенных соглашений, финансовой или военной помощи. Президент всегда прагматично подходит к тем или иным визитам и получает максимально возможные ресурсные пакеты, которые нужны Украине. Но я беру более глобальные измерения. В этом глобальном измерении Великобритания – это самый надежный партнер Украины.