Есть пауза в штурмах: военный объяснил, что изменилось на фронте с наступлением весны

Из-за погодных условий очень усложнилось продвижение. Земля набрала очень много воды. Однако каждое утро есть небольшой мороз, поэтому земля твердеет. Россияне это также знают, поэтому стараются осуществить основную массу своих перемещений под утро.

Однако ВСУ это также известно. Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что у наших военных сейчас достаточно средств ночного обнаружения врага.

"Как только солнце выходит, и все это начинает таять, интенсивность штурмовых действий спадает. Однако через какое-то время, думаю, две недели, земля уже достаточно должна подсохнуть для того, чтобы противник также мог планировать какие-то перемещения на технике или на тех же лошадях", – сказал он.

С чем связана пауза в штурмах?

Даниил Борисенко объяснил, что по состоянию на сейчас интенсивность штурмовых действий немного спала. Прежде всего это связано с погодой. Также с тем, что россиянам ограничили доступ к Starlink. Поэтому у оккупантов сейчас определенные проблемы с координацией и управлением подразделений во время боя.

Но все-таки есть определенная пауза в интенсивности их штурмов. Нам надо держать оборону, а им приказывают наступать. Держать оборону при таких погодных условиях все-таки проще, чем проводить штурмовые действия. Поэтому наши действия при такой погоде все-таки гораздо успешнее,

– подчеркнул начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".

Заметим, что сейчас продолжается важный сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации бригады "Рубеж". Они очень необходимы и выполняют большую работу там, где это не удается автомобильной или бронированной технике. Потому что сейчас очень широкая "килзона" в обе стороны от линии боевого соприкосновения. Присоединиться можно по ссылке.

Очень большая проблема добраться на машине или бронированной машине до точки эвакуации. С помощью наземного дрона можно проводить эвакуацию раненых из наших передовых позиций и таким образом спасать жизни наших солдат. Грузоподъемность такого дрона может достигать 200 килограммов. То есть за один раз можно вывезти даже не одного, а двух людей,

– добавил военный.

Что происходит на фронте?