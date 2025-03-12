Политические качели не прекратятся: так что нам делать?

Лица, которые массово падали в обморок из-за осложнения отношений с США, сейчас массово падают в обморок от эйфории из-за возвращения Трампа в семью. Не бережете вы себя. Качели еще будут.

Россия будет продолжать наступление пока будет иметь силы

1. Сейчас картина имеет хороший вид, но она явно неполная. Больше полноты будет после контактов Вашингтона с россиянами. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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2. Не забываем, что материальной основой режима прекращения огня является неспособность российской армии продолжать эффективное наступление. Остальное – декор. Признаки кризиса у россиян накапливаются, но потенциал далеко не исчерпан.

3. Если вы немного углубитесь, легко найдете подход российской стороны в духе "никаких предметных разговоров до выхода украинских войск из Курской области". Освобождение Курской области, с одной стороны, является необходимым условием для празднования 9 мая. Трудно изображать величие в присутствии императора Си и других гостей, когда на твоем заднем дворе окопался враг.

С другой стороны, это может быть "продано" российскими властями своим подданным как большая победа, которая позволяет начать разговоры о прекращении огня. В качестве обоснования, будут гнать на одну аудиторию гуманитарный аспект, "ради людей", на другую – "сейчас мы как подготовимся к следующему этапу" и т.д.

4. На месте россиян было бы очень странно отказать Дональду Трампу, особенно – на фоне такого единодушия по итогам переговоров США – Украина и орального перебрасывания "мяча" на поле России. К тому же я сомневаюсь, что тезис о 30-дневном перемирии выкатили без предварительного тестирования в Москве.

На мой взгляд, публично будет обозначено какую-то форму согласия "двигаться в сторону мира", но российские войска будут продолжать наступление, пока смогут. Под предлогом обсуждения технических деталей. То есть Украина и Россия принципиально "за", Трамп глобально молодец, дальше какие-то мелочи.

5. При наличии условий, технически для России было бы удобнее начать режим 30-дневного прекращения огня в середине апреля, чтобы оно перекрыло 9 мая, а потом пытаться сорвать его, обвинив Украину.

Теоретически Кремль может поиграть и в разовое продолжение, если успехи на фронте будут скромными. То есть стартовать в начале апреля, накануне 9 мая раз продолжиться, а дальше – по ситуации.

Украинская стойкость повлияла на Трампа

6. Текущий разворот американской стороны обусловлен внутренними факторами, которые стали реакцией, в частности, на устойчивость украинского общества. Украинское общество не поплыло, а даже собралось воедино. И все это на фоне эпопеи, которую в мире и в США многие восприняли как явную несправедливость. Розыгрыш сюжета "укрощение строптивого" – это комфортный выход из клинча.

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7. Однако осадок остался. Ситуация выглядит как большая и дорогая ошибка для США. История с ядерным оружием необратима, ее можно тормозить через конфликты и политическое давление, но логика всеми воспринята. Авторитет Вашингтона как надежного союзника уже очень пострадал. Американские военные в диком ужасе от того, что происходит.

Нетрудно предсказать реакцию монстров ВПК. Потому что в один клик подвесили не просто отдельные контракты, а саму идею опоры на американские системы, какими бы передовыми они ни были. А также идею кооперации с США.

Важные задачи по состоянию на сейчас

8. Все, кто вовлечен с 2014 года, легко найдут десяток признаков "это же было уже". С поправкой на то, что сейчас есть миллиард нюансов. И радоваться категорически не стоит.

Я не зря указал, что не считаю конфликт в Белом доме катастрофой. Это шанс посмотреть на мир без ретуши и сделать правильные выводы. В частности относительно Ди Венса, Грэма, их мотивации, а также их обслуг в Украине.

В этом еще придет время спокойно разобраться. Сейчас надо записать в книжечку, кто как себя вел. Выпукло обозначились цели, где Украина – лишь средство их достижения, расходный материал. Больше людей начали распознавать риторику, символические ритуалы, бусы и зеркальца, которые пытаются обменять на кровь, землю и будущее.

Базово ничего не изменилось. Искренне хотите скорейшего прекращения огня и достойного выхода из войны – весь фокус на поддержку фронта.