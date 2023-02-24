Пытаются переложить ответственность на Украину: в ГПСУ оценили ситуацию с Приднестровьем

24 февраля 2023, 09:54
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Россияне разгоняют информацию, что Украина собирается напасть на Приднестровье. Таким образом Россия пытается переложить ответственность на наше государство, мол, это мы агрессоры.

Хотя это совершенно не соответствует реальности, и Украина исключительно обороняется. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Какая ситуация на границе с Приднестровьем

Демченко сообщил, что Украина всегда уделяла внимание Приднестровью, поскольку это фактически анклав России, который мог быть применен против нашего государства еще с 24 февраля прошлого года.

Это направление также усилено Силами обороны, ему уделяется внимание как и границе с Беларусью и Россией,
– подчеркнул спикер ГПСУ.

По его словам, Силы обороны Украины на границе с Приднестровьем усилены подразделениями Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил и Нацгвардии. Однако они находятся там исключительно для того, чтобы не допустить никаких провокаций с другой стороны.

"К счастью, каких-то активных или провокационных действий на этом направлении мы также не фиксировали", – подытожил представитель ГПСУ.

Демченко рассказал о ситуации на границе с Приднестровьем: смотрите видео

Россия может готовить провокации в Приднестровье: что известно

  • Россияне ищут возможность осуществить провокацию в годовщину полномасштабного вторжения. Так, за последние несколько дней неспокойной стала ситуация в Приднестровье.
  • Россия разгоняет фейк якобы наше государство активизировало подготовку к провокации, связанной с вторжением в Приднестровье. Страна-агрессор уже придумала ряд басен, в частности о значительном скоплении личного состава и военной техники ВСУ.
  • Более того, российское минобороны уже успело "зафиксировать" развертывание артиллерии на огневых позициях. А также – "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР".
  • В Институте по изучению войны отметили, что Россия самостоятельно может не справиться с новым масштабным наступлением, поэтому готовит провокации под "фальшивым флагом", чтобы втянуть в войну Молдову и Беларусь.
  • Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия хочет уничтожить политический порядок в Молдове. Он сообщил, что наша разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову". Впоследствии президент страны Майя Санду рассказала, что Украина передала ей планы России.

Автор: Оксана Харьковська