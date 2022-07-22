Массированный удар по Днепропетровщине, критическая ситуация в Херсонской области: как прошла ночь в регионах

россия продолжает войну в Украине. Поэтому существует опасность для каждого региона нашего государства.

В то же время области можно отнести к относительно спокойным и опасным. Как прошла ночь в регионах рассказали 24 каналу источника в ОВА.

К теме Враг сосредоточил силы в направлении Бахмута и Краматорска: карта боевых действий по состоянию на 22 июля

Относительно спокойные регионы

По данным администраций, относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровненщине.

Также спокойно было в:

Ивано-Франковский

Львовской

Черновицкой

Винницкой

Запорожский

Хмельницкий

в Тернопольской областях.

Без тревог обошлось в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.

Север Украины

Северные регионы страдают от вражеских обстрелов. В частности, на Сумщине за прошедшие сутки враги обстреляли Белопольскую, Шалыгинскую и Зноб-Новгородскую общины. Жертв и разрушений нет, а ночью обстрелов не было.

В Черниговской области в сутки зафиксировали 5 обстрелов приграничных территорий из минометов, реактивных систем, артиллерии. Били по населенным пунктам Новгород-Северского района. Без жертв и разрушений.

Ситуация на Харьковщине и Днепропетровщине

В Днепропетровской области враг обстрелял три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. В Никополе предварительно известно об одном погибшем и раненом. Повреждены более 10 частных домов, локальный водовод и газовод. Разрушен железнодорожный путь.

В Зеленодольской общине разрушены два дома. Без пострадавших. В Покровской общине удар по складам, две деревни без света. По Апостолову – семь ракетных ударов, попали прямо по трем школам. Повреждены дома рядом. Предварительно, 8 раненых.

В Харьковской области враг ночью обстрелял Харьковский район. В селе Рогань повреждено двухэтажное неиспользуемое здание. За минувшие сутки оккупанты постоянно стреляли по Чугуевскому району. Горели хозяйственные постройки, авто, дома. Пострадавших нет.

Обстрелы на Донбассе

В этом регионе, кроме обстрелов, продолжаются активные боевые действия, враг продолжает наступление. В Луганской области россияне дважды били ракетами и нанесли удары по авиации. Было 5 артобстрелов и еще два минометных. В некоторых местах оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, что они могут применить танковый резерв. Например, вблизи Верхнекаменки. Там постоянно идут бои, потому что российские оккупанты пытаются выйти на админграницу области.

За минувшие сутки наши ВСУ смогли остановить атакующие с территории Лисичанского НПЗ штурмовые действия россиян. Враг понес потери и отошел.

В Донецкой области обстрелы продолжаются по всей территории области. Самый мощный ракетный удар "Искандером" был по Краматорску. Повреждения получила пятиэтажка и 85 домов, разрушена школа. Погибли три человека.

Враг ночью и утром вел обстрелы Марьинки, Павловки, Торецкой общины. Ночью повреждение получило подводная линия электропередач между Константиновкой и Бахмутом. Поэтому большая часть Торецкой общины обесточена. По области за сутки – 5 убитых и 10 раненых.

Что происходит на Юге

Эта территория частично оккупирована, а свободные районы подвергаются многочисленным обстрелам и разрушениям. В Николаевской области за сутки вражеским обстрелам подверглась Первомайская община. Россияне попали в магазин и гаражный кооператив в Первомайском. Утром враг обстрелял село Новониколаико. Прилетело преимущественно по открытым территориям, пострадавших нет. Были обстрелы возле Киселевки и Максимовки. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.

Вечером 21 июля и утром 22 июля были обстрелы в селе Широкое. Попали в сельскохозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Херсонской области ситуация дальше напряженная. На грани уничтожения находятся десятки деревень Бериславского района. Бои продолжаются и в теробщинах Каховского и Херсонского районов.

Люди, живущие на границе со Снегиревкой и Зеленодольским, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец. Каждый день из-за этих мин гибнет скот. Местные должны были ее выпустить, потому что нет воды и эвакуации.

Уже почти неделю оккупанты проверяют гаражи в Херсоне. По словам местных, российские военные ищут оружие. На улицах города поставили блок-посты, появляется все больше

российских патрульных.

Генштаб о происходящем на фронте

Украинские военные уже привычно опубликовали сведения о ситуации на фронте к утру 22 июля 2022 года. Сообщили, что враг пытается сконцентрировать свое внимание на Бахмутском направлении. Там оккупанты обстреливали наши позиции в районах Берестового, Бахмута, Константиновки, Белогоровки, Покровского, Кодемы, Веселой Долины, Нью-Йорка, Яковлевки, Васюковки, Клещиевки, а также территории Углегорской ТЭС.

Также оккупанты пытались штурмовать в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Но там им ничего не удалось достичь. Враг даже понес потери от рук ВСУ. Поэтому подразделения оккупантов нашим воинам удалось прогнать.

О ситуации на белорусских границах также рассказывали в строительстве Генштаба. На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. В то же время, сроки проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь продлили до 31 июля этого года.

Где боевые действия сейчас наиболее интенсивны: смотрите видео