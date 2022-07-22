Водночас області можна віднести до відносно спокійних і небезпечних. Як минула ніч в регіонах розповіли 24 каналу джерела в ОВА.

До теми Ворог зосередив сили в напрямку Бахмута й Краматорська: карта бойових дій станом на 22 липня

Відносно спокійні регіони

За даними адміністрацій, відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині.

Також спокійно було в:

Івано-Франківській

Львівській

Чернівецькій

Вінницькій

Запорізькій

Хмельницькій

Тернопільській областях.

Без тривог обійшлося на Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Північ України

Північні регіони потерпають від ворожих обстрілів. Зокрема, на Сумщині минулої доби вороги обстріляли Білопільську, Шалигинську та Зноб-Новгородську громади. Жертв та руйнувань немає, а вночі обстрілів не було.

У Чернігівській області за добу зафіксували 5 обстрілів прикордонних територій із мінометів, реактивних систем, артилерії. Били по населених пунктах Новгород-Сіверського району. Без жертв та руйнувань.

Ситуація на Харківщині та Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області ворог обстріляв три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. У Нікополі попередньо відомо про одного загиблого та пораненого. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, локальний водовід та газовід. Зруйнована залізнична колія.

У Зеленодольській громаді зруйновані два будинки. Без постраждалих. У Покровській громаді удар по складах, два села без світла. По Апостоловому – сім ракетних ударів, влучили прямо по трьох школах. Пошкоджені будинки поряд. Попередньо, 8 поранених.

На Харківщині ворог вночі обстріляв Харківський район. У селі Рогань пошкоджена двоповерхова будівля, яка не використовується. За минулу добу окупанти постійно стріляли по Чугуївському району. Горіли господарчі споруди, авто, будинки. Постраждалих немає.

Обстріли на Донбасі

В цьому регіоні, окрім обстрілів, тривають ще й активні бойові дії, ворог продовжує наступ. У Луганській області росіяни двічі били ракетами та завдали ударів з авіації. Було 5 артобстрілів та ще два з мінометів. У деяких місцях окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, що вони можуть застосувати танковий резерв. Наприклад, поблизу Верхньокам'янки. Там постійно точаться бої, бо російські окупанти намагаються вийти на адмінмежу області.

За минулу добу наші ЗСУ змогли зупинити штурмові дії росіян, які атакували з території Лисичанського НПЗ. Ворог зазнав втрат та відійшов.

На Донеччині обстріли продовжуються по всій території області. За добу найпотужніший ракетний удар "Іскандером" був по Краматорську. Пошкодження отримала п'ятиповерхівка і 85 будинків, зруйнована школа. Загинули три людини.

Ворог уночі та зранку вів обстріли Мар'їнки, Павлівки, Торецької громади. Вночі пошкодження отримала підвідна лінія електропередач між Костянтинівкою і Бахмутом. Через це більша частина Торецької громади знеструмлена. По області за добу – 5 вбитих і 10 поранених людей.

Що відбувається на Півдні

Ця територія частково окупована, а вільні райони потерпають від численних обстрілів і руйнувань. На Миколаївщині за добу ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Росіяни влучили в магазин та гаражний кооператив у Первомайському. Вранці ворог обстріляв село Новомиколаїка. Прилетіло переважно по відкритих територіях, постраждалих немає. Були обстріли біля Киселівки та Максимівки. Інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють.

Увечері 21 липня та вранці 22 липня були обстріли у селі Широке Широківської громади. Влучили в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Херсонській області ситуація далі напружена. На межі знищення перебувають десятки сіл Бериславського району. Бої тривають і в тергромадах Каховського та Херсонського районів.

Люди, які живуть на межі з Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. Щодня через ці міни гине худоба. Місцеві мусили її випустити, бо нема води та евакуації.

Вже майже тиждень окупанти перевіряють гаражі в Херсоні. За словами місцевих, російські військові шукають зброю. На вулицях міста поставили блок-пости, з'являється все більше

російських патрульних.

Генштаб про те, що відбувається на фронті

Українські військові вже звично опублікували зведення про ситуацію на фронті на ранок 22 липня 2022 року. Повідомили, що ворог намагається зосередити свою увагу на Бахмутському напрямку. Там окупанти обстрілювали наші позиції у районах Берестового, Бахмута, Костянтинівки, Білогорівки, Покровського, Кодеми, Веселої Долини, Нью-Йорка, Яковлівки, Васюківки, Кліщіївки, а також території Вуглегірської ТЕС.

Також окупанти намагались штурмувати у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Але там їм нічого не вдалось досягнути. Ворог навіть зазнав втрат від рук ЗСУ. Тож підрозділи окупантів нашим воїнам вдалось прогнати.

Про ситуацію на білоруських кордонах також розповідали у зведенні Генштабу. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без значних змін. Водночас терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжили до 31 липня цього року.

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