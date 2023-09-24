Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский LIVE", российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, прокомментировав появление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН.
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Россиянам рассказывают совсем другое
Как подчеркнул Асланян, пропаганда рассказывает жителям России, что их страна чуть ли не во главе международных отношений. А все государства будто бы хотят встретиться с представителями страны-агрессорки. Понятно, что это неправда.
В самой России растут цены, кончается жизнь. Впереди зима, газ отключили, дров нет, поездов нет. Поэтому они начинают рассказывать все, чтобы у жителей было ощущение "величия". Вот они встретились с Мьянмой, потом с Эритреей. Никто там не знает, что это вообще такое. Но звучит красиво,
– рассказал Асланян.
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Все в мире прекрасно понимают, в каком положении сейчас находится Россия. Но режим пытается и дальше транслировать бред обычным россиянам, чтобы они чувствовали "величие".
Ситуация в России: коротко
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что ВСУ будут регулярно бить по Крымскому мосту. Президент России Владимир Путин ничего с этим поделать не сможет.
- Кроме того, украинские военные стали чаще бить по российских военных объектах во временно оккупированном Крыму. К примеру, 22 сентября там попали в штаб Черноморского флота. В Севастополе даже объявляли воздушную тревогу.
- По состоянию на 23 сентября украинские военные уничтожили 275 460 единиц личного состава оккупантов. За прошедшие сутки, 22 сентября, удалось ликвидировать еще 510 захватчиков. В целом Россия уже потеряла 4655 танков, 8912 боевых бронированных машин, 6210 артиллерийских систем и т.д.