Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский LIVE", российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, прокомментировав появление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН.

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Россиянам рассказывают совсем другое

Как подчеркнул Асланян, пропаганда рассказывает жителям России, что их страна чуть ли не во главе международных отношений. А все государства будто бы хотят встретиться с представителями страны-агрессорки. Понятно, что это неправда.

В самой России растут цены, кончается жизнь. Впереди зима, газ отключили, дров нет, поездов нет. Поэтому они начинают рассказывать все, чтобы у жителей было ощущение "величия". Вот они встретились с Мьянмой, потом с Эритреей. Никто там не знает, что это вообще такое. Но звучит красиво,

– рассказал Асланян.

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Все в мире прекрасно понимают, в каком положении сейчас находится Россия. Но режим пытается и дальше транслировать бред обычным россиянам, чтобы они чувствовали "величие".

Ситуация в России: коротко