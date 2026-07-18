Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант рассказал 24 Каналу, что со стороны может показаться, что Россия не сбавляет обороты в войне. Но стоит учесть один важный нюанс.

В чем заключается главная уязвимость России?

По мнению британского полковника в отставке, Россия всегда находится фактически в одном дне от краха. Но вопрос в сроках. Это может произойти как завтра, так и через несколько лет.

Она распадется. И произойдет это очень быстро. Посмотрите на историю. У них уже был подобный опыт. Это может повториться снова. Вопрос лишь в том, когда это произойдет,

– отметил Грант.

Россия находится в одном "дне" от краха: смотрите видео 24 Канала

В этом контексте удары беспилотниками по топливному комплексу дают свой эффект. Это уже создает неудобства для россиян. Возникает вопрос, как они все это будут трактовать. Но, бесспорно, это расшатывает кресло под Путиным.

Они могут начать еще сильнее ненавидеть как Путина, так и Украину. Но важно, что там начинают между собой разговаривать и спорить. Их мнение может измениться в любую сторону. Возможно, Путин понимает, что его дни сочтены, поэтому пойдет на крайне жесткие меры. Это также повлияет на ситуацию,

– сказал Грант.

Добавим, что профессор Клинтонского института Университетского колледжа Дублина Скотт Лукас считает, что не стоит питать ложных надежд на скорое завершение войны, которые затем приведут к разочарованию. Хотя проблемы в российской экономике действительно нарастают, но пока нет признаков того, что диктатор Путин в ближайшее время решит прекратить войну.