Британський полковник у відставці, експерт з питань безпеки і оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант розповів 24 Каналу, що ззовні може здаватися, що Росія не збавляє оберти на війні. Але варто врахувати один важливий нюанс.

Яка головна вразливість Росії?

На думку британського полковника у відставці, Росія завжди перебуває фактично за один день від краху. Але питання в термінах. Це може статися як завтра, так і через кілька років.

Вона розпадеться. І станеться це дуже швидко. Подивіться на історію. В них уже був подібний досвід. Це може повторитися знову. Питання лише в тому, коли це станеться,

– зазначив Грант.

Росія перебуває за "день" від краху: дивіться відео 24 Каналу

В цьому контексті удари безпілотниками по паливному комплексу мають свій ефект. Це вже створює незручності росіянам. Є питання, як вони все це трактуватимуть. Але, безперечно, це розхитує крісло під Путіним.

Вони можуть почати більше ненавидіти як Путіна, так і Україну. Але важливо, що там починають між собою розмовляти та сперечатися. Їхня думка може змінитися в будь-який бік. Можливо, Путін розуміє, що дні його добігають до кінця, тому піде на вкрай жорсткі заходи. Це також вплине на ситуацію,

– сказав Грант.

Додамо, професор з Клінтонського інституту Університетського коледжу Дубліна Скотт Лукас вважає, що не варто створювати хибні надії щодо швидкого завершення війни, які потім призведуть до розчарування. Хоч проблеми в російській економіці дійсно наростають, але поки немає ознак, що диктатор Путін найближчим часом вирішить припинити війну.