Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что операции российских добровольцев однозначно нужно продолжать. Там есть потенциал для развития.

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Что должно произойти с Россией после ее поражения

Как отметил Черник, Россию нужно разделить на две части. Порабощенные народы, которые находятся внутри нее, должны быть свободными.

Россию в обязательном порядке нужно делить на две части. Первая – так называемые этнические "русские", как они себя называют. Вторая – порабощенные народы. Их там довольно много,

– сказал Черник.

Украина своей ожесточенной борьбой восстановила мощный инструмент, который называется "антибольшевистский блок народов". Он превратился в "антиимперский блок народов". Это еще сыграет свою роль.

Различные беспорядки в России могут начаться даже там, где мы этого не ожидаем. Не стоит забывать, что та же Чечня провела две войны за свою независимость. Конечно, там сейчас есть режим Кадырова. Но неизвестно, что произойдет, когда "кресло" зашатается под Путиным.

Также там есть народы, которые очень быстро разрастаются. Скажем татары. Они также делали попытку выйти еще когда-то из Советского Союза. В общем все такие процессы мы должны максимально поддерживать и на организационном, и на интеллектуальном уровнях,

– подчеркнул Черник.

Ситуация в России: кратко