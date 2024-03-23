Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що операції російських добровольців однозначно потрібно продовжувати. Там є потенціал для розвитку.
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Що має статися з Росією після її поразки
Як наголосив Черник, Росію потрібно поділити на дві частини. Поневолені народи, які перебувають всередині неї, мають бути вільними.
Росію в обов'язковому порядку потрібно ділити на дві частини. Перша – так звані етнічні "рускіє", як вони себе називають. Друга – поневолені народи. Їх там доволі багато,
– сказав Черник.
Україна своєю запеклою боротьбою відновила потужний інструмент, який називається "антибільшовицький блок народів". Він перетворився на "антиімперський блок народів". Це ще зіграє свою роль.
Різні заворушення в Росії можуть початися навіть там, де ми цього не очікуємо. Не варто забувати, що та ж Чечня провела дві війни за свою незалежність. Звісно, там зараз є режим Кадирова. Але невідомо, що станеться, коли "крісло" захитається під Путіним.
Також там є народи, які дуже швидко розростаються. Скажімо татари. Вони також робили спробу вийти ще колись з Радянського Союзу. Загалом усі такі процеси ми маємо максимально підтримувати і на організаційному, і на інтелектуальному рівнях,
– наголосив Черник.
Ситуація в Росії: коротко
- Станом на 22 березня Росія втратила понад 434 тисячі особового складу. Також українські захисники знищили 6840 танків, 13 111 бойових броньованих машин, 10 775 артилерійських систем, 1018 РСЗВ, 723 засоби ППО, 347 літаків тощо.
- Упродовж останніх тижнів Україна посилено атакує дронами нафтопереробні заводи ворога. Чи можуть такі удари змусити Росію припинити війну – читайте в матеріалі 24 Каналу.
- В ніч на 20 березня українські дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі. За цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.