Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що операції російських добровольців однозначно потрібно продовжувати. Там є потенціал для розвитку.

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Що має статися з Росією після її поразки

Як наголосив Черник, Росію потрібно поділити на дві частини. Поневолені народи, які перебувають всередині неї, мають бути вільними.

Росію в обов'язковому порядку потрібно ділити на дві частини. Перша – так звані етнічні "рускіє", як вони себе називають. Друга – поневолені народи. Їх там доволі багато,

– сказав Черник.

Україна своєю запеклою боротьбою відновила потужний інструмент, який називається "антибільшовицький блок народів". Він перетворився на "антиімперський блок народів". Це ще зіграє свою роль.

Різні заворушення в Росії можуть початися навіть там, де ми цього не очікуємо. Не варто забувати, що та ж Чечня провела дві війни за свою незалежність. Звісно, там зараз є режим Кадирова. Але невідомо, що станеться, коли "крісло" захитається під Путіним.

Також там є народи, які дуже швидко розростаються. Скажімо татари. Вони також робили спробу вийти ще колись з Радянського Союзу. Загалом усі такі процеси ми маємо максимально підтримувати і на організаційному, і на інтелектуальному рівнях,

– наголосив Черник.

Ситуація в Росії: коротко