Символы настоящей России: жилищный фонд оккупантов понемногу рушится
Россия имеет достаточно старый жилой фонд, который постоянно рушится. Подавляющее большинство денег идет на войну или в карман чиновникам.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что только официально около 40% российского бюджета идет на войну против Украины. А на самом деле там тратят еще больше средств на боевые действия.
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Жилищный фонд в России очень стар
Как отметил Яковенко, поэтому не удивительно, что в России регулярно случаются новости о том, что какой-то дом рухнул. Как это недавно произошло в Астрахани.
Оно спокойно само по себе рушится. Это можно считать символом настоящей России. Когда Россия так же упадет. Там множество людей живет без туалетов в квартирах. У них выгребные ямы. Вся страна находится в обветшалом состоянии.
– сказал Яковенко.
Завалы дома в Астрахани / Скриншот с видео
Ситуация могла бы быть совсем другой, если бы российские власти не вкладывали деньги в несправедливую войну и не обогащали себя. Потому и получается такая ситуация, что у тех же регионов, где добывают нефть, есть красивые гостиницы и ужасные многоэтажки.
Вот в Якутии. Есть алмазы, золото. Вроде бы все хорошо. Прекрасные отели. А рядом убогий жилищный фонд и убогая жизнь. Тот же – Ханты-Мансийск. Российская экономика устроена так: большая часть денег уходит в Москву, а то, что остается, оседает в карманах чиновников.
– отметил Яковенко.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия понесла колоссальные потери с начала полномасштабного вторжения. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- С тех пор украинские военные уничтожили 316 760 личного состава врага. А за минувшие сутки, 16 сентября, это количество выросло еще на 1140 единиц.
- Также Россия потеряла 5415 танков, 10132 боевых бронированных машин, 7712 артиллерийских систем, 893 РСЗО, 585 средств ПВО, 323 самолета.