Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что здесь ситуация схожа с другим диктатором – Иосифом Сталиным. В те времена так же люди доходили до его окружения, выслуживались, "бросали к его ногам миллионы трупов", а потом были просто уничтожены.

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Все друг друга перегрызут

Как отметил Асланян, в окружении этих диктаторов всегда царит страх. Никто не имеет уверенности, что он всегда будет находиться в этом кругу.

Всегда в окружении "генсека"... Неважно Путин это или Сталин. Там должна быть паника, которая переходит в страх. Всем страшно. Никто не может быть уверенным, что он навсегда друг. Вокруг Путина такие же события происходят. Кто-то свой, кто-то чужой. Кто-то ястреб, кто-то голубь,

– сказал Асланян.

Путин – абсолютно проходная фигура в истории. Его посадили во главе России – и выяснилось, что у него есть замашки диктатора. Но в конце концов все его окружение когда-то просто перегрызется.

Атмосфера и условное разделение на ястребов и голубей всегда есть. Эти люди уничтожат друг друга без нас. Перегрызут друг друга. Это – гарантировано,

– подчеркнул Асланян.

Ситуация в России: кратко