Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что здесь ситуация схожа с другим диктатором – Иосифом Сталиным. В те времена так же люди доходили до его окружения, выслуживались, "бросали к его ногам миллионы трупов", а потом были просто уничтожены.
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Все друг друга перегрызут
Как отметил Асланян, в окружении этих диктаторов всегда царит страх. Никто не имеет уверенности, что он всегда будет находиться в этом кругу.
Всегда в окружении "генсека"... Неважно Путин это или Сталин. Там должна быть паника, которая переходит в страх. Всем страшно. Никто не может быть уверенным, что он навсегда друг. Вокруг Путина такие же события происходят. Кто-то свой, кто-то чужой. Кто-то ястреб, кто-то голубь,
– сказал Асланян.
Путин – абсолютно проходная фигура в истории. Его посадили во главе России – и выяснилось, что у него есть замашки диктатора. Но в конце концов все его окружение когда-то просто перегрызется.
Атмосфера и условное разделение на ястребов и голубей всегда есть. Эти люди уничтожат друг друга без нас. Перегрызут друг друга. Это – гарантировано,
– подчеркнул Асланян.
Ситуация в России: кратко
- В российском Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Все они погибли. В самом самолете загорелся один из двигателей во время взлета.
- Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон снова зашли на территорию России. В Курской и Белгородской области раздавались взрывы.
- Также в легионе "Свобода России" заявили, что освободили от оккупантов поселок Теткино Курской области. Они опубликовали видео бегства российской армии.