Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що тут ситуація схожа з іншим диктатором – Йосифом Сталіним. У ті часи так само люди доходили до його оточення, вислуговувалися, "кидали до його ніг мільйони трупів", а потім були просто знищені.

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Всі один одного перегризуть

Як наголосив Асланян, в оточенні цих диктаторів завжди панує страх. Ніхто не має впевненості, що він завжди перебуватиме у цьому колі.

Завжди в оточенні "генсека"… Неважливо Путін це чи Сталін. Там має бути паніка, яка переходить в страх. Усім страшно. Ніхто не може бути впевненим, що він назавжди друг. Навколо Путіна такі самі події відбуваються. Хтось свій, хтось чужий. Хтось яструб, хтось голуб,

– сказав Асланян.

Путін – абсолютно прохідна фігура в історії. Його посадили на чолі Росії – і вияснилося, що у нього є замашки диктатора. Але зрештою усе його оточення колись просто перегризеться.

Атмосфера та умовний поділ на яструбів та голубів завжди є. Ці люди знищать один одного без нас. Перегризуть один одного. Це – гарантовано,

– підкреслив Асланян.

Ситуація в Росії: коротко