Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Путину важно выстроить "оборонительные линии" от российских элит и других потенциальных оппонентов. В этом случае он готов пожертвовать и "Вагнером", и оккупантами на фронте.

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Чего боится Путин

Как подчеркнул Галлямов, смерть Пригожина должна запугать потенциальных новых мятежников. Он демонстрирует, что такие вещи никогда не прощает.

Очевидно, что Путин действительно опасается новых попыток мятежа. Для этого он, вероятнее всего, вооружил росгвардию тяжелой техникой. Она должна защитить его от потенциальных новых критических ситуаций.

Почему он вооружил росгвардию? Там точно были разборки у Путина с Золотовым. Диктатор не понимал, почему росгвардейцы не выступили против вагнеровцев. Золотов стал оправдываться, что у него всего лишь автоматы и все. Поэтому и росгвардии передали тяжелую технику,

– считает Галлямов.

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Интересно, что эта тяжелая техника могла попасть к российским оккупантам. Однако теперь она будет находиться внутри России. Это ясно демонстрирует, что Путин сильно боится внутренней нестабильности внутри страны-агрессорки.

Ситуация в России: коротко