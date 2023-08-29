Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що Путіну важливо вибудувати "оборонні лінії" від російських еліт та інших потенційних опонентів. У цьому випадку він готовий пожертвувати і "Вагнером", і окупантами на фронті.

Дивіться також 50 друзів Путіна і прокляття Пригожина: хто зі списку Гааги доживе до трибуналу

Чого боїться Путін

Як наголосив Галлямов, смерть Пригожина має залякати потенційних нових заколотників. Він демонструє, що такі речі ніколи не пробачає.

Очевидно, що Путін дійсно побоюється нових спроб заколоту. Для цього він, найімовірніше, озброїв росгвардію важкою технікою. Вони мають захистити його режим від потенційних нових критичних ситуацій.

Чому він озброїв росгвардію? Точно там були розборки в Путіна із Золотовим. Диктатор не розумів, чому росгвардійці не виступили проти вагнерівців. Золотов почав виправдовуватися, що у нього всього лиш автомати та й усе. Тому й росгвардії передали важку техніку,

– вважає Галлямов.

Дивіться розмову з Аббасом Галлямовим на ютубі 24 Каналу

Цікаво, що ця важка техніка могла потрапити до російських окупантів. Однак тепер вона перебуватиме всередині Росії. Це чітко демонструє, що Путін сильно боїться внутрішньої нестабільності всередині країни-агресорки.

Ситуація в Росії: коротко