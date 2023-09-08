Все разворовано: в России арестовали двух генералов ПВО

В России арестовали двух генералов Константина Огиенко и Дмитрия Беляцкого, которые служили в ПВО Москвы. Правда, задержали их за взятку, но это может быть формальная причина.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что это вполне могла быть история, когда двое военных начали наглеть из-за все больших взяток. Потому их попытались наказать.

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Но интересно, что в этой истории фигурантами стали представители армии ПВО, зона ответственности которой – Москва. Это добавляет много других предположений.

Нашли козлов отпущения

Как подчеркнул Грабский, в Кремле могли найти козлов отпущения, которых назначат ответственными за постоянные атаки дронов по Москве. Это типичная история – найти людей, которые ближе к выполнению задач, и просто обвинить их.

Назначили их виновными. Потом достаточно подоят. И эти генералы обойдутся тихой отставкой, но лишатся части своего состояния. Хотя коррупционные схемы не закончатся на этих генералах,

– подчеркнул Грабский.

Главный вывод из этой истории – Москва не готовилась к войне такого масштаба. И сейчас российские оккупанты и вообще Кремль пожинает плоды 30-летней коррупции, которая медленно разъедает Россию на протяжении десятилетий.

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Ситуация в России: коротко