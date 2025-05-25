Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, проблемы России из-за войны нарастают. А главный виновник в этом – диктатор Путин.

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Ситуация в России ухудшается

Как отметил британский полковник, Путин до сих пор не смог достичь своих целей в войне. При этом потери России уже составляют почти миллион личного состава.

Также Путин ответственен за проблемы в российской экономике. Уже было много сообщений, что некоторым россиянам хватает денег только на еду. По мнению британского полковника, даже некоторые российские олигархи могут начать сильнее давить на Путина, потому что им хочется посетить свою недвижимость в Европе.

Дополнительное давление на Путина создает падение цен на нефть. Фактически Россия зависит от продажи нефти таким странам как Китай и Индия. Это дает им возможность поддерживать работу собственного ВПК. Сейчас США и Саудовская Аравия хотят, чтобы цена на нефть была ниже 50 долларов за баррель. Если это будет в течение длительного времени, то Россия останется без денег на войну,

– сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Все это является реальными проблемами для диктатора Путина. Постоянные потери личного состава и проблемы в российской экономике способны привести к тому, что позиции диктатора существенно пошатнутся.

Добавим, в России падают нефтегазовые доходы, из-за чего они вынуждены сократить некоторые расходы в бюджет. К примеру, там уменьшат бюджеты программ развития авиапрома, промышленности, транспорта и технологий.