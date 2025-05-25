Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, проблеми Росії через війну наростають. А головний винуватець у цьому – диктатор Путін.

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Ситуація в Росії гіршає

Як наголосив британський полковник, Путін досі не зміг досягти своїх цілей у війні. При цьому втрати Росії вже становлять майже мільйон особового складу.

Також Путін відповідальний за проблеми у російській економіці. Вже було багато повідомлень, що деяким росіянам вистачає грошей лише на їжу. На думку британського полковника, навіть деякі російські олігархи можуть почати сильніше тиснути на Путіна, бо їм хочеться відвідати свою нерухомість у Європі.

Додатковий тиск на Путіна створює падіння цін на нафту. Фактично Росія залежить від продажу нафти таким країнам як Китай та Індія. Це дає їм змогу підтримувати роботу власного ВПК. Зараз США і Саудівська Аравія хочуть, щоб ціна на нафту була нижчою за 50 доларів за барель. Якщо це буде упродовж тривалого часу, то Росія залишиться без грошей на війну,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Все це є реальними проблемами для диктатора Путіна. Постійні втрати особового складу та проблеми в російській економіці здатні привести до того, що позиції диктатора суттєво похитнуться.

Додамо, у Росії падають нафтогазові доходи, через що вони змушені скоротити деякі видатки до бюджету. До прикладу, там зменшать бюджети програм розвитку авіапрому, промисловості, транспорту та технологій.