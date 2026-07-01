Кремль об этом молчит: военный рассказал, какое важное явление масштабируется в российской армии

Российская пропаганда пытается всячески скрыть любые проблемы, которые возникают внутри страны. Традиционно умалчивают об ударах по НПЗ, топливном кризисе, экономическом спаде, а теперь приходится скрывать еще одно "интересное" явление.

Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк, отметив, что сегодня наше государство дает симметричный ответ на действия России. К сожалению, враг также продолжает свои террористические атаки, однако он наконец понял, что они не останутся без ответа.

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Представления россиян о войне рушатся

С каждым новым ударом наш ответ усиливается, а это не может не удивить россиян. В целом мы разрушаем многие стереотипы и показываем, что то, что в 2022 году казалось нереальным, сегодня стало повседневностью.

Как известно, одна из ключевых задач для победы – перенести боевые действия на территорию противника. Теперь россиянам придется испытать то, что мы испытывали летом 2022 года, да и в целом, когда у нас был кризис с нефтепродуктами.

Если в Кремле не остановятся, то у нас есть следующие цели. Не забываем, что россияне наносили удары по нашей энергетике. Я думаю, мы могли бы воспользоваться этой историей, ведь у них тоже есть уязвимые объекты,

– подчеркнул Александр Антонюк.

Учитывая, что летом запланировано испытание нашей баллистической ракеты, вполне вероятно, что оно пройдет в боевых условиях. Поэтому врага точно ждут "интересные" сюрпризы.

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Какое важное явление набирает обороты в России

Стоит обратить внимание на то, что все больше россиян интересуются, когда же наконец закончится война. Однако, по мнению военного, в первую очередь нужно обратить внимание не на рядовых россиян, а на оккупантов, которые самовольно покинули воинскую часть и теперь скрываются с оружием в руках.

Их количество Кремль скрывает, но звучат цифры около 50 тысяч бойцов. Напряженность в российской армии достаточно высока. Подтверждением этому служит недавняя история с российским военным Александром Луниным, который жаловался на действия командиров, угрожал мятежом и требовал личной встречи с Путиным. Все закончилось его задержанием и арестом.

Такие сообщения все чаще распространяются по Telegram-каналам. Они четко иллюстрируют настроение российской армии. Бойцы уже не так мотивированы, как даже год или два назад, поэтому подобных случаев недовольства будет только прибавлять.

"В Кремле планируют об этом молчать. Но вопрос не в том, что они этого не озвучивают. Мы же знаем, что вода камень точит. Если уже появился один эпизод, то вскоре их будет значительно больше. Это станет масштабным явлением", – подытожил военнослужащий.