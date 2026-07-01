Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк, зауваживши, що сьогодні наша держава дає симетричну відповідь на дії Росії. На жаль, ворог також продовжує свої терористичні атаки, втім він нарешті зрозумів, що вони не залишаться без реакції.

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Уявлення росіян про війну ламаються

З кожним новим ударом наша відповідь зростає, а це не може не здивувати росіян. Загалом ми ламаємо багато стереотипів і показуємо, що те, що у 2022 році здавалося нереальним – сьогодні стало буденністю.

Як відомо, одне з ключових завдань для перемоги – перенести бойові дії на території противника. Тепер росіянам доведеться відчути те, що ми відчували влітку 2022 року, та й загалом, коли у нас була криза з нафтопродуктами.

Якщо у Кремлі не зупиняться, то в нас є наступні цілі. Не забуваймо, що росіяни били по нашій енергетиці. Я думаю, ми б могли скористатися цією історією, адже у них теж є вразливі об'єкти,

– підкреслив Олександр Антонюк.

Враховуючи, що влітку заплановане випробування нашої балістичної ракети, то цілком ймовірно, що воно відбудеться у бойових умовах. Тому ворога точно чекають "цікаві" несподіванки.

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Яке важливе явище набуває поширення у Росії

Варто звернути увагу на те, що дедалі більше росіян цікавляться, коли врешті закінчиться війна. Однак, на думку військового, насамперед треба звернути увагу не на пересічних росіян, а на окупантів, які самовільно залишили військову частину й тепер переховуються зі зброєю в руках.

Їхню кількість Кремль приховує, але звучать цифри про 50 тисяч бійців. Градус напруги у російській армії досить високий. Підтвердженням цього є нещодавня історія з російським військовим Олександром Луніним, який скаржився на дії командирів, погрожував заколотом і вимагав особистої зустрічі з Путіним. Все закінчилося його затриманням і арештом.

Такі меседжі дедалі частіше ширяться телеграм-каналами. Вони чітко ілюструють настрій російської армії. Бійці зовсім не такі мотивовані, як навіть рік чи два тому, тому подібних випадків незадоволення ставатиме тільки більше.

"У Кремлі планують про це мовчати. Але питання не в тому, що вони цього не озвучують. Ми ж знаємо, що вода камінь точить. Якщо вже з'явився один епізод, то незабаром їх буде значно більше. Це стане масштабним явищем", – підсумував військовослужбовець.