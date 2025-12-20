Путин прибегает к истерическим решениям: какую роковую ошибку совершает диктатор

Диктатор Путин убежден, что может захватить как можно больше территории Украины военным путем. Он уже совершил большую ошибку, которая потом еще ударит по России.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист Юрий Богданов, отметив, что Путин рассчитывает, будто сможет дожать Украину и Европу. Он рассчитывает, что сложатся еще более выгодные для него условия для прекращения огня.

Какую ошибку допустил Путин?

Как отметил Богданов, Путин все больше теряет связь с реальностью. Он продолжает отрицать собственные проблемы. Диктатор уже допустил серьезную ошибку, когда не пошел на условия Трампа о прекращении войны. Путин прибегает к истерическим решениям.

Это была роковая ошибка, когда он отказался от предложения Трампа весной 2025 года. Фактически Путин мог получить все, что хотел, и еще и выпрыгнуть из войны. Но по факту мы видим, что сейчас происходит с мирным процессом. Он идет очень медленно,

– сказал Богданов.

Европа сейчас не собирается поступаться ни США, ни России. Там настроены найти финансирование для Украины на следующие годы. А это ключевой момент, кроме ВСУ, который обеспечивает постоянство нашего государства.

Путин же продолжает жить в своем мире, где он трижды захватил Купянск. У России есть определенные успехи на фронте, но параллельно с тем идут рекордные потери. Уже говорили, что Россия теряет за 2 дня столько людей, сколько СССР теряет в самый кровавый год войны в Афганистане,

– отметил Богданов.

Потери России в войне: кратко