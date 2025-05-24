Путин будет держаться за власть до конца: кто имеет силу свергнуть кремлевский режим

Главная задача Путина – как можно дольше продержаться у власти в России. Но нарастающие проблемы могут его "догнать".

Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант. По его словам, в России нарастает большое количество проблем. Речь идет о депрессии в гражданском секторе экономики, нехватку людей, демографический кризис и тому подобное. Но все эти вещи Путина не интересуют.

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Как может упасть режим Путина

Как отметил Блант, если и что-то может угрожать его режиму, так это российские оккупанты, которые вернутся с войны. Вряд ли они смогут нормально войти в гражданскую жизнь.

Они умеют владеть оружием и готовы убивать. Для них гражданская жизнь будет не очень понятной. Их надо чем-то занимать. А вряд ли они захотят заниматься творческим трудом за зарплаты в гражданском секторе. Они угрожают Путину,

– сказал Блант.

Именно поэтому, вероятно, Путин заинтересован в том, чтобы продолжать войну. А на ситуацию в экономике и на уровень жизни в России ему наплевать.

Пока те люди, которые стреляют, будут получать втрое больше чем те, кто работает за станком, до тех пор режим будет устойчивым. За этим Путин будет тщательно следить. А что там происходит с условными пенсионерами – Путина интересует в последнюю очередь,

– отметил Блант.

Напомним, Россия уже потеряла более 978 тысяч личного состава на войне против Украины. Также наши защитники уничтожили 10841 российский танк, 22575 боевых бронированных машин, 1390 РСЗО и т.д.